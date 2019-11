Sergas realiza obra de ampliação de rede na Farolância em Aracaju

20/11/19 - 16:21:46

Serviços garantem o fornecimento initerrupto do gás natural na Farolândia

A Sergas está executando uma grande obra de construção do gasoduto na Avenida José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg). O novo gasoduto irá reforçar a eficiência da oferta de gás na região da Farolândia e Atalaia, pois caso ocorra algum tipo de sinistro na rede da região, o novo duto estará disponível, reduzindo o tempo de interrupção no fornecimento de gás aos clientes ligados nesta rede.

A construção do gasoduto está sendo executada com tubulação em aço carbono, com quatro polegadas de diâmetro, implantada por método que não destrói o pavimento, utilizando a tecnologia de “furo direcional”. O gasoduto terá o comprimento de cerca de 1.400 metros, com o custo aproximado de R$1,3 milhões, e com previsão de entrega para 20 de dezembro.

Detalhes

Todas as obras realizadas pela Sergas passam por um rigoroso processo de planejamento, desde a etapa de concepção, como também a forma de intervenção na via, observando os impactos que serão causados na execução dos serviços. “Temos sempre como meta impactar da menor maneira possível a comunidade do local durante a implantação dos nossos empreendimentos. Todos os projetos são licenciados e avalizados pelos órgãos fiscalizadores e reguladores da prefeitura Municipal de Aracaju, além do órgão ambiental do governo do estado de Sergipe”, assinala o presidente Valmor Barbosa.

Um outro aspecto importante é que na fase de projetos que antecede a execução da obra a Sergas tem o cuidado em emitir consultas a todos os órgãos de infraestrutura para obter respostas e identificar as redes interferentes, realizando processos de sondagens, no sentido de confirmar a existência das infraestruturas enterradas e trabalhar com segurança. “A segurança do trabalhador e dos transeuntes é crucial”, completa Valmor.

Segundo o gerente de obras da Sergas, o engenheiro Gustavo Lima Cruz, “em geral, as obras da Sergas contam com nova tecnologia que é a perfuração direcional, sendo um método não destrutível, onde se consegue implantar cerca de 150 a 200 metros em apenas um dia, ou seja, conseguimos implantar num curto período de tempo, um quantitativo muito maior de dutos, quando comparado com o método convencional. Além disso, no pós-obra, o serviço de recuperação da via é de alta qualidade, deixando-a na mesma condição preexistente”.

Além dessa obra de maior porte em execução na Avenida José Carlos Silva, recentemente a Sergas executou dois projetos de expansão e saturação. O projeto de expansão, aconteceu na avenida Beira Mar no trecho próximo ao palácio de Veraneio e no encontro da Avenida Beira Mar com Avenida Tancredo Neves, assim como obras na Avenida Melício Machado, na Avenida Francisco Porto, na região do bairro Ponto Novo. Já no projeto de saturação, a Sergas trabalha nas regiões mais verticalizadas da cidade, nos bairros Jardins, Grageru e uma parte do Suíssa.

Fonte e foto assessoria