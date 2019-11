SMTT define esquema de trânsito na Orla para final de campeonato de futebol

20/11/19 - 13:46:13

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) definiu um esquema de trabalho para garantir a organização do tráfego de veículos e segurança viária na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, no próximo sábado, dia 23. A via é tradicional ponto de manifestações esportivas e poderá reunir torcedores antes, durante e depois da partida de futebol entre Flamengo e River Plate.

Agentes de trânsito da SMTT farão um bloqueio da avenida Santos Dumont, no sentido Norte, às 15h, em toda a extensão da Passarela do Caranguejo – ou seja, do cruzamento com a rua Deputado Clóvis Rollemberg até o cruzamento com a Napoleão Dórea. Já o sentido Sul será interditado às 17h30.

O diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, explica que o esquema de trânsito organizado para o sábado é um trabalho preventivo. “O Flamengo tem uma torcida expressiva em Aracaju e a final do campeonato de futebol deve mobilizar os torcedores. Por isso, estamos nos antecipando para atuar na organização do trânsito na Orla. Frisando que este é um trabalho preventivo”, ressalta.

Ruas interditadas

Por causa do bloqueio na Santos Dumont, o acesso à avenida pela rua Bráulio Costa também estará fechado. Durante os bloqueios, os condutores podem utilizar rotas alternativas, como a Niceu Dantas e a Francisco Rabelo Leite. A previsão é de que as vias sejam liberadas por volta das 23h30.

Segurança

A operação contará com a atuação estratégica da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio da Guarda Municipal de Aracaju, que reforçará a segurança nos terminais de integração, apoiará a ação dos agentes de trânsito e manterá suas equipes em atenção para as necessidades que possam surgir.