Trabalho social da ex-prefeita Gracinha de Itaporanga é reconhecido por população

20/11/19 - 09:26:16

A ex-prefeita de Itaporanga D´Ajuda, Gracinha Garcez, continua com a imagem positiva por parte da população local. Em uma pesquisa oficial, se fosse realizada hoje, ela poderia se manter muito bem posicionada e com grandes chances de vitória em uma disputa eleitoral. É o que informa algumas personalidades da política de Itaporanga e uma pesquisa realizada a pouco tempo.

A análise feita é medida pela atuação dela no município. Mesmo fora do mandato de prefeita, Gracinha continua ativa. Visitando amigos e várias localidades, é vista em diversos eventos junto com a população, a exemplo de eventos religiosos, esportivos e culturais, além de outros momentos de alegria e tristeza ao lado de muita gente.

Discreta e tranquila, ela não tem procurado os holofotes e nem as mídias sociais ou meios de comunicação. Prefere trabalhar de forma social e não deixa de dar atenção ao povo de sua terra, fazendo o que pode para ajudar ao município. Atualmente ela é suplente na Assembleia Legislativa e continua trabalhando e observando o cenário.

Gracinha Garcez continua com forte evidência, colocando-a no patamar de liderança local, graças ao trabalho que faz e tem sido reconhecido por parte da população e lideranças politicas locais.

Por Adeval Marques