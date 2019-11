11ª edição do Encontro de Jovens Empreendedores acontecerá em dezembro

21/11/19 - 08:16:37

O Conselho de Jovens Empreendedores de Sergipe (CJE) realizará, no próximo dia 05 de dezembro, no Hotel Sesc Atalaia, a 11ª edição do Encontro de Jovens Empreendedores (EJE), numa atividade reúne mesas redondas, palestras, painéis e atividades, além de procurar renovar a coragem para enfrentar os desafios do empreendedorismo no Brasil.

Nesse contexto, o evento tem um papel importantíssimo para o fomento da criação e manutenção de negócios. “O EJE tem por objetivo inspirar jovens a desenvolver negócios e ter uma mentalidade empreendedora, mostrando que Sergipe pode fazer a diferença”, explicou Lucas Lima, presidente do Conselho e empreendedor do ramo de arquitetura.

O eixo temático do Encontro de Jovens Empreendedores se baseia em iniciativas de coragem. Segundo Lucas, o empreendedorismo não é só alegria. “Vamos mostrar que tem muita batalha, mas com positividade é possível chegar lá e pode sair de qualquer cenário, seja cultural, social, educacional, pode vir de serviço ou produto”.

A iniciativa do Conselho de Jovens Empreendedores, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, Fecomércio-SE e SEBRAE-SE. As inscrições já estão abertas, através do Sympla, neste link: https://www.sympla.com.br/11-encontro-de-jovens-empreendedores__724376.

Presenças confirmadas

Entre os palestrantes está confirmada a presença de Gustavo Carvalho, gerente de operações na Colab, uma startup de inovação para governos, que busca solucionar o relacionamento entre governo e cidadão, num modelo de gestão pública participativa. Também está confirmada a participação da cantora Winnie Souza, que participou do The Voice Brasil.

Fonte e foto assessoria