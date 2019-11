A direita também se prepara

21/11/19 - 00:01:25

Diógenes Brayner – [email protected]

Um leitor reclamou ontem que a coluna vem fazendo avaliações apenas de candidatura da esquerda, em especial sobre a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (ainda PCdoB), principalmente em relação a uma especulativa cisão com tendências petistas. É, tem lá um fundo de verdade. É que neste momento há apenas uma única candidatura posta, que é a reeleição de Nogueira. Percebe-se certo “chamego petista” de lançamento de um nome para disputar a Prefeitura e, de todas as formas, abrir arestas e consolidar o rompimento do grupo que se elegeu em 2016 e 2018.

Mas, embora discretamente, a direita está tentando montar estrutura para apresentar um candidato em condições de disputar para ganhar o Governo de Aracaju. Anda ainda de forma lenta e não demonstra robustez para a formação de um grupo, que tenha musculatura suficiente para amedrontar os demais partidos que se animam para o pleito. Neste momento, em reuniões sequer divulgadas, lideranças municipais do Cidadania, Novo e Patriotas discutem a sucessão municipal.

Tendo à frente o senador Alessandro Vieira – ainda muito verde na elaboração política – o bloco, que tem como pretensão emplacar um novo estilo político, trabalha com três nomes para a Prefeitura de Aracaju: o ex-vereador Dr. Emerson, a vereadora Emília Corrêa e o empresário Milton Andrade. A eleição municipal do próximo ano também pode ter o fator surpresa, como aconteceu em 2018, em razão de uma nova concepção eleitoral que surge em todo País, dentro de uma visível inclinação mais à direita.

Entretanto, os blocos fixados hoje já não têm mais uma intimidade estreita com a esquerda, à exceção do PT. O restante é de centro para um lado e para o outro.

Há uma percepção, inclusive de segmentos da esquerda, de que o ex-presidente Lula solto não empolgou tanto quanto se esperava, mesmo no Nordeste. Não se pode negar que Lula fez um Governo de inclusão social e melhorou a vida dos mais pobres, mas não tanto quanto aconteceu com as classes “a” e “b”. Além disso, apesar de toda a loucura, incompetência e estupidez do presidente Jair Bolsonaro, a economia dá sinais – mesmo que raquíticos – de recuperação o que anima todos os segmentos, até aqueles que ainda estão atolados na crise.

Realmente não há como fingir que os candidatos da direita são inofensivos. Podem até ser inexperientes, mas estão na onda de um eleitorado que não pretende retorno. Assim como também não dá para ignorar que o prefeito Edvaldo Nogueira ascende pela administração que faz, absolutamente bem aceita até por segmentos da oposição, que o vê quase como imbatível. Claro que muitas águas ainda vão correr por baixo da ponte, mas dificilmente o quadro mude de forma tão radical, a ponto de encobrir o que vem sendo feito neste momento por Aracaju.

Belivaldo em São Paulo

O governador Belivaldo Chagas (PSD) viajou a São Paulo para descanso. Mas atendeu à sugestão do presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, e fez vários exames. Está tudo muito bem…

*** Belivaldo retorna amanhã. Se chegar até meio-dia reassume e fará reunião com toda sua equipe. Caso contrário, fica tudo para a próxima segunda-feira.

Arrenda a Fafen

A Petrobras assina hoje, no Rio de Janeiro, com a empresa Proquigel Química S.A, o arrendamento das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe (Fafen-SE) e da Bahia.

*** O deputado Laércio Oliveira participa da solenidade, junto ao deputado estadual Zezinho Sobral e do senador Alessandro Vieira. O ex-governador Albano Franco, que foi convidado, não vai poder ir.

Estreitando o campo

A opinião é de um fundador do MDB em Sergipe, que tem influência no partido e fala sem ceticismo, mesmo pedindo off: “Lula está estreitando muito o campo dele, reduzindo-o apenas ao PT”.

*** Admitiu que o presidente Bolsonaro, mesmo sem apoiá-lo e fazendo-lhe criticas, está fazendo o contrário de Lula.

Líder isolado

Segundo ainda o influente emedebista, “ao invés de tentar ampliar a relação política em todo o País, o ex-presidente Lula está se restringindo ao PT”.

*** – Com isso ele pode se tornar um líder isolado de apenas uma facção de esquerda, concluiu.

Sobre Jackson

Quanto às insinuações do ex-governador Jackson Barreto de que demonstra opção para filiação no PT, o partido tem se posicionado nas redes sociais de forma clara.

*** Não o aceita como filiado, apesar de querer contar com JB como aliado.

Sem dar as costas

A nova direção do MDB em Sergipe, entretanto, demonstra claramente que não ficará com Lula da Silva e acena claro para o Palácio do Planalto.

*** Admite que Sergipe não possa dar as costas ao presidente Bolsonaro.

Espera Belivaldo

Ex-prefeito de Socorro, José Franco, disse ontem que está esperando Belivaldo Chagas para saber em qual partido deve se filiar: “sou um homem de grupo”.

*** Zé Franco disse que caso o governador não lhe faça uma indicação, ele pode se filiar ao DEM.

Vai disputar

José Franco é “candidatíssimo” a prefeito de Nossa Senhora do Socorro e se baseia em consultas feitas ao eleitorado, que o coloca “disparado à frente do segundo colocado”.

*** Zé define a política como “a arte do possível” e diz que se dá bem e conversa com o deputado federal Fábio Henrique, com o deputado estadual Dr. Samuel e com o prefeito Padre Inaldo.

Bons jornalistas

No twitter, o “Instituto Cata Fôia” sugere a dica de um amigo, que considera bacana: criar uma lista de bons jornalistas para acompanhar suas opiniões e compartilhar idéias.

*** Em Aracaju, o juiz Aldo Melo retweeta e acha “perfeito! Precisamos fazer isso urgentemente! Todos nós seguiríamos apenas esses verdadeiros jornalistas”.

*** – Não é condição o cara gostar de Bolsonaro, basta não mentir e ser honesto na divulgação da informação, considerou.

Cita Mandela

O senador Rogério Carvalho (PT) citou ontem Nelson Mandela: “ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, por sua origem ou ainda por sua religião”.

*** E mais: “para odiar, às pessoas precisam aprender, e se às pessoas precisam aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar.”.

Dia de alerta e luta

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse ontem que este não é um dia [da Consciência Negra] para celebrar. É dia de alerta e de luta: “Ainda temos muito que fazer”.

*** -. Sem o enfrentamento ao racismo e a garantia de oportunidades iguais para todos estaremos, continuamente, falhando enquanto sociedade, cobrou.

*** – O racismo no Brasil é estrutural. Lutar pela igualdade, reconhecendo o quanto somos desiguais, é dever do legislador, disse.

Reunião da Unale

Mais da metade dos deputados estaduais de Sergipe viajou a Salvador para participar de encontro da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). Reúne paramentares de todo o País.

*** Ontem, na Unale, aconteceu a construção e fortalecimento das ouvidorias legislativas de todos os parlamentos estaduais do Brasil. O ouvidor de Alese é o Capitão Samuel.

*** A Assembleia só reabrirá para sessões plenárias na próxima segunda-feira.

Pega pesado

O vereador Cabo Aminthas pegou pesado na resposta que deu ao seu colega Camilo Lula (PT), na sessão de ontem da Câmara de Vereadores.

*** Camilo acusou a polícia de ter executado um traficante, quando poderia prendê-lo sem tirar-lhe a vida.

Defende policiais

Aminthas saiu em defesa dos também colegas policiais e justificou que houve a morte de um traficante vagabundo e outros adjetivos do linguajar dele.

*** Depois referiu a Camilo e disse que não permitia a acusação de execução “de gente da sua laia”. Talvez fugindo ao decoro…

Péssimo estilo

Muito ruim esse estilo do policial vereador Cabo Aminthas, que agride verbalmente aos colegas que vão de encontro ao seu pensamento.

*** Ao usar esses termos, Aminthas praticamente chama para a briga, como se fosse “o único muito macho” da Câmara.

Alegações finais

O processo de desaposentadoria do ex-conselheiro Flávio Conceição pelo TCE, está na fase de alegações finais do conselheiro Clóvis Barbosa para conclusão.

*** Após avaliação das alegações será marcada data para a decisão final.

Rogério desabafa

O senador Rogério Carvalho (PT) reage com indignação à aprovação da PEC, na CCJ da Câmara e faz um desabafo:

*** “Não venham dizer que querer mudar uma cláusula pétrea que deu o embasamento ao STF sobre a prisão em segunda instânca e garantiu a liberdade do presidente Lula não seja um casuísmo político!

*** – Chega de desrespeito às leis do Brasil!Não vamos permitir mais este crime contra o país! – Conclui.

Um bom bate papo

Convida repórteres – O prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira convidou jornalistas para conhecer obras já construídas e em andamento na Capital. Depois dará entrevista.

Pede ao juiz – Promotor de justiça pede que juiz comunique à Câmara de Lagarto sobre a perda de mandato do ex-prefeito Valmir Monteiro.

Buscam promoção – O deputado Capitão Samuel recebeu ontem PMs que buscam solução para as promoções de homens e mulheres.

Ouvir presidente – Vereador Sandro de Bibi, de Estância, aprova seu requerimento na Câmara para ouvir o presidente da Coopertalse.

Projeto de lei – Aprovado projeto de lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a menores em Sergipe. Isso parece velho e dificilmente será cumprido.

Casas de Farinha – Deputado Zezinho Sobral diz que defende os produtores e as casas de farinha. E que tem compromisso com o homem do campo, com a cultura, a segurança alimentar.

Mais nervosa – O jornalista Marcos Cardoso diz no twitter que a mídia digital bolsonara fica mais nervosa à medida que perde argumento.

Favorece grilagem – Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e mais cinco magistrados foram afastados por suspeita de venda de sentenças para favorecer a grilagem de terras no estado

Davi Alcolumbre – A aprovação da Reforma da Previdência e da PEC Paralela demonstram o compromisso dos senadores com o equilíbrio fiscal e o futuro do país.

Troca de sigla – O empresário Adriano Cabral está mudando de partido. Troca o PSDB pelo PP atendendo a convite de Laércio Oliveira.

Qual sigla – Deputado Gilmar Carvalho ainda não definiu que sigla adotará caso deixe o PSC. O certo é que será candidato a prefeito de Aracaju.