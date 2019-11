Agentes da segurança pública de Sergipe protestam no Distrito Industrial de Aracaju

21/11/19 - 09:03:55

Profissionais da segurança pública de Sergipe estão mobilizados desde o inicio da manhã desta quinta-feira (21) no Distrito Industrial de Aracaju (DIA), próximo ao Palácio Governador Augusto Franco.

Participam do ato policiais civis, militares, bombeiros, peritos criminais, papiloscopistas, agentes socioeducativos, entre outras categorias. Eles defendem uma pauta unificada de atendimento para as solicitações a cada uma das áreas de atuação.

A Polícia Civil, cobra a criação de um novo cargo, Oficial de Polícia Civil (OPC) para agregar e regulamentar as funções de agentes, escrivães e auxiliares de agentes. Segundo o presidente do Sinpol, Adriano Bandeita, os manifestantes irão realizar uma assembleia em frente ao palácio do governo e dizem que podem realizar uma paralisação geral.

Já o presidente da Associação dos Militares do Estado de Sergipe (AMESE), sargento Jorge Vieira, cobrou a reposição inflacionária ao salários dos PMs, que há sete anos não é concedida. Segundo ele, além disso, há várias unidades da PM sucateadas.

Sobre as reivindicações das categorias, o secretário de comunicação do governo, Sales Neto, disse que a manifestação é legitima mas que “o governo não pode conceder reajuste porque, se fizer isso, não conseguir pagar os salários. Nos últimos três meses, o governo não pagou os fornecedores porque se pagasse, não conseguiria pagar os salários dos servidores”, explicou Sales Neto.

O secretário disse ainda que “não tem nada de verdade com relação a prejudicar servidores. Direito adquirido não será retirado de nenhum servidor, até porque a lei não permite, ai ficam criando essas histórias que não existem. O governo ainda está preparando com a equipe o projeto, mas ainda não tem nada”, disse o secretário.

Ao final, Sales Neto disse lamentar que sejam espalhados de forma a apenas tumultuar. “Chamar o governador de traidor não é justo. O governador tem feito o que pode. O sargento Vieira é um eterno candidato a vereador. Quando chega a época das eleições começam as críticas. Vieira é um eterno candidato a vereador”, afirmou.

