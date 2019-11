CAGED: SERGIPE GEROU 2.684 POSTOS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO

21/11/19 - 17:28:44

Dados do Caged, do Ministério da Economia, revelam que Sergipe encerrou o mês outubro com 2.684 empregos gerados. No acumulado do ano, foram criados 1.749 postos de trabalho.

Os dados foram analisados pelo Observatório de Sergipe/ Superplan. Informações mais detalhadas amanhã em nosso Radar do Emprego.

O resultado foi impulsionado, sobretudo, pela indústria de transformação, mais especificamente pela indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria e indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico.

Entre os setores observados, com exceção da Administração Pública, que não perdeu nem ganhou vaga, todos registraram saldo positivo: ‘Indústria de transformação’ (+1.155), ‘Serviços’ (+773), ‘agropecuária, extração vegetal, caça e pesca’ (+264), ‘Comércio’ (+229), ‘Construção Civil’ (+213), ‘Extrativa mineral’ (+36) e ‘Serviço Industrial de Utilidade Pública’ (+14).

Municípios que mais geraram emprego: Aracaju (+839), Nossa Senhora das Dores (+724) e Laranjeiras (+611).

Municípios que mais perderam emprego: Simão Dias (-73), Nossa Senhora do Socorro (-54) e Carmópolis (-32).

Fonte: Ministério da Economia (Caged)