CDL anuncia chegada de ‘Papai Noel’ ao Centro dia 29 em Aracaju

21/11/19 - 06:48:20

O maior shopping a céu aberto da cidade – o Centro comercial de Aracaju – receberá no próximo dia 29 de novembro, uma sexta-feira, a partir das 17h, a figura emblemática do Natal, o Papai Noel.

O anúncio é feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que patrocina junto com parceiros a presença do “Bom Velhinho” todos os anos na confluência dos calçadões da João Pessoa com rua Laranjeiras, no coração da cidade.

Segundo Brenno Barreto, o Papai Noel será recebido dentro da programação do “Natal Iluminado” bancado pela Fecomércio, CDL, Acese e outras entidades do comércio, em parceria com a Prefeitura de Aracaju e Governo do Estado.

“Como ocorre todos os anos, o Bom Velhinho terá sua casinha instalada na confluência dos calçadões para receber as crianças, pais, mães, avós e toda clientela que vai comparecer ao Centro para realizar suas compras no final de ano”, destaca o presidente da CDL.

O Papai Noel ficará todos os dias, manhã e tarde, para receber as visitas. O horário do comércio também favorece a presença de pessoas neste período já que, a partir de 1º de dezembro até o dia 31, parte significativa das lojas abrirá das 8h até às 21 ou 22h.

Chegada ao Centro – Pela programação da entidade, Papai Noel virá da praça Gal. Valadão a partir das 17h quando, em cortejo com representantes das entidades lojistas, comerciantes, autoridades públicas e clientes do comércio. Seguirá pelo calçadão da João Pessoa, onde recebe as chaves da cidade na sua casinha, e vai até a praça Fausto Cardoso, quando presenciará a inauguração e acendimento das luzes do Natal Iluminado do Centro de Aracaju.

A programação do Natal Iluminado prossegue com várias atrações artísticas todos os dias, na praça Fausto, sempre às tardes, até os primeiros dias de janeiro de 2020. O Papai Noel ficará em sua casinha até o dia 24 de dezembro, véspera de Natal.

Fonte assessoria