Congresso de Humanas discute novas tendências da educação

21/11/19 - 10:37:42

Evento acontece nos dias 21 e 22 de novembro na UNINASSAU Aracaju

Por: Suzy Guimarães

Acontece na Faculdade UNINASSAU Aracaju, nos dias 21 e 22 de novembro, o I Congresso Brasileiro de Humanas – Negócios, Educação e Tecnologias (CONBRAH). O evento acontece no auditório da Instituição, das 18h às 22h, e conta com palestras, minicursos, mesas-redondas, apresentações orais e painéis.

O objetivo do COMBRAH é divulgar o trabalho de jovens pesquisadores e profissionais de diversas formas. “Vamos trabalhar as discussões nos eixos temáticos, visando levar e adquirir novos conhecimentos”, explicou o professor do curso de Pedagogia, Eder Claudio Malta.

Dentre os temas a serem debatidos estão Educação e Novas Tecnologias; Desafios Organizacionais e Sociais; Inovação e Novos Mercados. Ainda, a gestão e educação 4.0, com as inovações disruptivas e tecnologias sustentáveis serão vistas. O Congresso abordará também a educação empreendedora e as ideias transformadoras.