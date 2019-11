Diretoria do Banese se reúne para apoiar espetáculo Natal Iluminado 2019

21/11/19 - 14:21:42

Nesta quarta-feira (20), foi feita uma reunião com a diretoria do Banese acerca do espetáculo Natal Iluminado 2019, que terá início no próximo dia 29 e seguirá até o dia 06 de janeiro nas praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos. Na ocasião, também estavam presentes representantes do Museu da Gente Sergipana.

Ciente da importância do evento para a economia sergipana e para o impulsionamento do turismo, o encontro teve como proposta o estudo de alternativas de contribuição e ações do Banese – um dos patrocinadores oficiais do Natal Iluminado 2019 – para abrilhantar o cenário da festa. O diretor do Banese, Fernando Mota, mostrou-se satisfeito com a proposta do espetáculo e já propôs possíveis ações que o instituto realizará no espaço.

O espetáculo contará com mais de 80 apresentações de cantores, bandas, grupos de teatro, danças folclóricas e atrações artísticas e culturais, com nomes relevantes no cenário cultural local, nacional e internacional. Como destacou o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, O deputado Laércio Oliveira, na reunião desta segunda-feira (18), “a população aracajuana e os turistas presentes podem esperar o maior evento do Nordeste no aspecto visual e de programação artística”.

O Natal Iluminado contará com 1,5 milhão de luzes espalhadas pelas três praças, show pirotécnico, um carrossel que já passou pelo Vaticano e pelo Lollapalooza, programação diária na praça Fausto Cardoso e muitas outras surpresas artísticas e estruturais que aguardam a população.

Além do Banese, estão apoiando a iniciativa do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac: Energisa, Celse, Setransp, Sebrae, Maratá e a Prefeitura de Aracaju. Através desta parceria, o turismo, o desenvolvimento e o progresso do Estado serão incentivados, além de ser alimentada a sergipanidade dos moradores da região.

Por Victória Valverde

Foto assessoria