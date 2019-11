EDVALDO PLEITEIA AO MINISTRO CANUTO LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, na tarde desta quarta-feira, 20, em Brasília, com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, para pleitear a liberação de recursos para obras em Aracaju. Na audiência, intermediada pelo deputado federal Laércio Oliveira, que também esteve presente, o prefeito apresentou os projetos, já aprovados pela Caixa Econômica Federal, que incluem a reforma de 13 praças e a infraestrutura do prolongamento da avenida Alexandre Alcino, na Ponta da Asa, no bairro Santa Maria. O ministro se comprometeu em avaliar a demanda. Juntas, as obras custarão R$ 6,6 milhões.

“Tivemos uma reunião muito produtiva com o ministro Gustavo Canuto, na qual pude apresentar os projetos de obras que serão fundamentais para Aracaju. Ele se mostrou sensível à nossa solicitação, disse que estudará a possibilidade de liberação dos recursos e no próximo mês nos dará uma posição. São projetos já aprovados pela Caixa e para iniciá-los precisamos ter assegurados os recursos. O deputado Laércio Oliveira nos ajudou para que este encontro ocorresse e também solicitou ao ministro a liberação dos recursos”, explicou o prefeito.

A obra de infraestrutura da Ponta da Asa, no bairro Santa Maria, é uma demanda antiga da comunidade. O prefeito já se reuniu com os moradores, quando apresentou o projeto de urbanização, para o qual é necessário R$ 2,3 milhões. Já a reforma das praças necessita do investimento de R$ 4,3 milhões. Pela proposta, serão reformadas praças nos bairros Ponto Novo, Jabotiana, Santo Antônio, 18 do Forte, Grageru, Getúlio Vargas e Olaria.

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, e o deputado estadual Zezinho Sobral também participaram da reunião.

