EM BRASÍLIA, ZEZINHO SOBRAL REAFIRMA A LUTA PELA CONCLUSÃO DA BR-101

21/11/19 - 05:00:07

Deputado reforça compromisso do mandato com o povo sergipano, trabalhando para cuidar das pessoas

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) está em Brasília, onde cumpre uma ampla agenda de reuniões com pautas para atender os anseios do povo de Sergipe. Dentre os compromissos, o parlamentar esteve no gabinete do deputado federal Laércio Oliveira, onde conversou sobre recursos para Sergipe e reafirmou luta pela conclusão da duplicação do trecho sergipano da BR 101. Acompanharam a reunião o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira e o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo.

“Todos os esforços relacionados ao andamento das obras da BR 101 são muito bem-vindos. É o momento de somarmos forças porque essa obra é uma prioridade do povo de Sergipe. Desde o início do mandato tratamos a pauta com comprometimento, temos o apoio da bancada federal, o empenho dos prefeitos e já realizamos diversas reuniões no DNIT”, disse.

De acordo com Zezinho Sobral, a preocupação com o andamento das obras da BR 101 reafirma seu compromisso no cuidado com as pessoas. O atraso, segundo ele, compromete a segurança do povo sergipano.

“Primeiro, fomos informados que a BR 101 seria concluída em 2020. Em outubro, tivemos a notícia do contigenciamento de recursos destinados para a conclusão. Não podemos esperar mais e precisamos que o problema seja resolvido”, destacou Zezinho Sobral, que preside a Comissão Parlamentar de Representação Externa da Assembleia Legislativa para cobrar e acompanhar a finalização da BR 101 em Sergipe.

Já no Senado Federal, o deputado estadual Zezinho Sobral visitou o senador Rogério Carvalho. Dentre as pautas, ambos também trataram da conclusão das obras de duplicação da BR 101 em Sergipe.

“Essa é uma das grandes prioridades do nosso povo. Rogério colocou-se à disposição para representar as reivindicações que nosso estado precisa, com uma força significativa para que a BR 101 seja concluída de forma célere”, afirmou Sobral.

Título de Cidadania

No Senado Federal, Zezinho Sobral visitou o senador pelo Piauí, Marcelo Castro, que foi ministro da Saúde. Zezinho fez pessoalmente o convite para que, em breve, Castro retorne a Sergipe para receber o Título de Cidadão Sergipano, que será concedido pela Assembleia Legislativa.

Quando Marcelo Castro foi ministro da Saúde, Zezinho Sobral estava gestor da Saúde Estadual. Segundo o deputado estadual, esse Título é uma forma de agradecer por tudo que o ex-ministro fez pelo povo sergipano, especialmente àqueles que precisavam do fortalecimento da assistência oncológica à época.

“Em 2015, ele foi pessoalmente a Sergipe para assinar a ordem de serviço para a construção do bunker no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), onde foi instalado o segundo acelerador linear da unidade, trabalho do Ministério da Saúde que foi responsável pela obra e pela aquisição do equipamento do Plano Nacional de Expansão da Radioterapia. Hoje, o acelerador linear está em atividade e, junto ao primeiro equipamento, zerou a fila da radioterapia”, recordou Zezinho Sobral, autor da indicação do nome de Marcelo Castro ao Título.

Quando esteve frente ao Ministério da Saúde, foi Marcelo Castro que também assinou o Termo de Doação de oito ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) ao estado para renovação da frota, dando um importante reforço na qualidade dos atendimentos pré-hospitalares no Estado. “Naquela oportunidade, o Ministério da Saúde reconheceu e atestou todos os esforços de Sergipe e aumentou o Teto de Média e Alta Complexidade, o Teto MAC. Tudo que ele fez foi significativo e importante naquele período. Pela grande prestação de serviço dedicado ao povo de Sergipe, ex-ministro Marcelo Castro, hoje senador pelo Piauí, será congratulado com a honraria de Título Cidadão Sergipano. O povo de Sergipe agradece”, comemorou Zezinho Sobral.

