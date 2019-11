“EM BRIGA DE EX-MARIDO E EX-MULHER, NINGUÉM METE A COLHER”, IRONIZA EZEQUIEL

Diante das acusações indevidas feitas, recentemente, por Manoel Sukita, colocado em liberdade após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que beneficiou condenados e presos em 2ª instância, o ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite (PR), externa que continua exercendo suas atividades profissionais e sempre presente no município, ressaltando que não vai entrar em discussões de ordem pessoal.

Ezequiel disse que não quer polemizar com Sukita e explicou que está direcionando seus ataques para a pessoa errada. “Sukita foi processado e denunciado pelo Ministério Público Estadual e condenado pelo Poder Judiciário. Se ele ficou preso na penitenciária, a culpa não é minha, mas dos seus próprios atos e consciência”.

Ainda sobre Manoel Sukita, Ezequiel disse que ele “ele encontra-se inelegível, está atirando para todos os lados. Eu não vou perder meu tempo debatendo com Sukita, lhe dando o palanque que ele quer e não tem. Se quer acusar alguém, responsabilize o MPE e o Judiciário. Eu olho para o espelho todos e, mesmo com meus defeitos, tenho orgulho de dizer que saí da prefeitura e continuo sendo um homem limpo”.

Já sobre as acusações do ex-prefeito e as insinuações feitas em relação à prefeita Silvany Sukita, Ezequiel disse vai se manter distante. “O povo de Capela não merece isso. A cidade está abandonada, é um descaso e precisa, urgentemente, de um gestor, de alguém que saiba administrar. O Sukita e a Sukita que se entendam! Eu não vou entrar nessa discussão e quero distância de ambos”.

Por fim, Ezequiel disse que só lamenta que o povo de Capela ainda tenha que esperar mais de um ano para voltar a ter uma gestão eficiente e equilibrada com o dinheiro público. “Sabe o que o povo de Capela quer? Ir ao posto de Saúde e ser atendido e ter remédio. Ver seu filho aprendendo na escola municipal e ser transportado com segurança para a sede do município ou para estudar em Aracaju. O povo tá cansado dessa politicagem. Fico fora porque em briga de ex-marido e ex-mulher, ninguém mete a colher”.

Da Assessoria de Imprensa