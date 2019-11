Fórum integra gestores de TI do Governo do estado de Sergipe

Fomentar a integração dos Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e divulgar as ações que estão sendo executadas no âmbito da Gestão Governamental. Estes são os principais objetivos que nortearam o ‘Fórum de Gestores de TIC’, realizado pela Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis), em parceria com a Secretaria de Administração (Sead), na manhã desta quarta-feira, 20, no auditório da empresa.

O diretor-presidente em exercício da Emgetis, Haroldo Deda, e o Diretor Técnico, José Everton, abriram o evento desejando boas-vindas a todos os participantes. “Este é o primeiro de muitos Fóruns que pretendemos realizar. Nosso intuito é de integrar os órgãos, através dos gestores de TIC do estado, com o objetivo de traçar metas e gerar economicidade para os próximos anos de governo”, disse José Everton, frisando que em 2020 a proposta da Emgetis é realizar em evento de maior, com mais tempo para discutir os diversos temas que abrangem a TIC do setor público.

Prestigiando o evento, o secretário George Trindade citou o apoio da Emgetis desde o princípio da sua gestão na Sead e ressaltou que o seu maior desafio é integrar conhecimentos, sonhos e desejos. “Sonho em ver um estado integrado, avançando tecnologicamente, com uma Emgetis fortalecida, e os custos do estado reduzidos”, disse.

George Trindade também citou a importância da TIC para a economia do estado, através da redução de despesas e no aprimoramento da comunicação, porém, lembrou que este deve ser um trabalho conjunto. “Em dez meses de gestão já avançamos, mas muito está por vir e isso depende exclusivamente de nós”, comentou, lembrando que este evento é um fruto da integração pretendida. Para finalizar, o Secretário George citou que, em breve, haverão novos anúncios de investimentos nos sistemas de TIC no governo como, por exemplo, no e-Doc.

Na primeira palestra do dia, o assessor de contratos da Sead, Eduardo Antônio, falou sobre a migração para o novo contrato centralizado 41/2019 de Comunicação de Dados (MPLS), que gerará uma economia significativa ao estado. De acordo com ele, serviços como o de VPN/MPLS terão uma economia média de 88%. Nos serviços de internet a economia será em torno de 70%. O assessor Eduardo aproveitou a oportunidade para orientar os gestores quanto à migração para o novo contrato, ressaltando a importância de cada órgão fiscalizar o andamento dos contratos e seus respectivos serviços para evitar erros e, consequentemente, prejuízos.

Para falar sobre Gigabit Passive Optical Network (GPON/SE), o diretor executivo da BK Telecom, Wellington Sá, explicou o seu significado e os benefícios da tecnologia. Ele informou que o GPON/SE integra a Rede Integrada do Governo (Riges) para promoção de benefícios como, por exemplo, a topologia ponto-multiponto, a não existência de ativos externos, a separação por unidade, a exigência de poucas fibras, a alocação de banda gerenciada e a possível dupla abordagem. O diretor executivo ainda ressaltou que a tecnologia GPON é a mais atualizada e tem sido aplicada em todo o mundo.

A terceira palestra, ministrada pelo analista de segurança da informação do Banese, Marcelo Menezes, abordou o tema ‘Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)’ e os desafios dos órgãos públicos para adequação. Marcelo Menezes citou que mesmo sendo uma Lei do ano de 2018, as novas regras só entrarão em vigor em agosto de 2020. “O objetivo da LGPD é garantir a privacidade dos dados pessoais das pessoas e permitir um maior controle sobre eles”, citou. Durante a sua explanação, Marcelo falou sobre a importância da LGPD no momento em que grande parte da população possui fácil acesso à internet, o que gera maior crescimento no compartilhamento de dados sem a devida autorização do detentor.

Para finalizar o Fórum, as técnicas da Emgetis Sueli Bacelar, Helga Barreto e Kleyssie Guimarães apresentaram as ‘Funcionalidades e Processos do e-Doc’. Elas discorreram sobre a nova ferramenta de protocolo externo (protocolo.se.gov.br), para recebimentos de documento, e a funcionalidade específica de processo, que materializa todos os documentos é um só no formato pdf.

Fonte e foto assessoria