HOMEM MORRE EM TROCA DE TIROS COM POLICIAIS NO VALE DO COTINGUIBA

21/11/19 - 09:38:22

Um homem identificado como Diógenes dos Santos, 26 anos, morreu, outro foi preso e um terceiro fugiu, após uma operação das polícias Civil e Militar na região do Vale do Cotinguiba nesta quarta-feira (20).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ambos são suspeitos pelo assassinato de um comerciante no município de Capela, além de outros homicídios. A polícia também investiga se um terceiro homem, ainda não identificado, participou das ações criminosas.