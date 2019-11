Laércio Oliveira solicita a liberação de recursos para Aracaju e Socorro

21/11/19 - 15:58:37

O deputado federal Laércio Oliveira esteve com o prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira, o prefeito de Socorro Padre Inaldo e o deputado estadual Zezinho Sobral visitando o ministro do Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto para solicitar a liberação de recursos para a execução de importantes obras nos dois municípios.

Para Aracaju, Laércio solicitou a liberação de R$ 6,7 milhões para projetos já aprovados pela Caixa Econômica Federal, que incluem a reforma de 13 praças e a infraestrutura do prolongamento da Av. Alexandre Alcino, na Ponta da Asa, no bairro Santa Maria.

“A obra da Ponta da Asa é uma demanda antiga da comunidade e, desde quando apresentei o projeto de urbanização, estou em busca da liberação da verba de R$ 2,3 milhões. Já a reforma das praças necessitamos do investimento de R$ 4,3 milhões. Pela proposta, serão reformadas praças nos bairros Ponto Novo, Jabotiana, Santo Antônio, 18 do Forte, Grageru, Getúlio Vargas e Olaria”, explicou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Para Socorro, o prefeito de Socorro Padre Inaldo solicitou que fosse feita a pavimentação de Vias Públicas nos Taiçoca, Jardim, Parque dos Faróis e outros conjuntos do município, totalizando investimentos no valor de R$ 3,4 milhões. O ministro afirmou que até 15 de dezembro vai dar a resposta sobre a liberação dos recursos.

Escola no Santa Maria

O deputado Laércio agendou ainda uma reunião com o presidente e do FNDE Rodrigo Sérgio Dias para que o prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira pedisse a liberação de R$ 2,2 milhões para obras na Escola de Educação Infantil do Bairro Santa Maria. O presidente verificou a situação dos recursos e informou que o empenho ainda não foi concluído. “Vamos continuar monitorando esses recursos para tentar liberar o mais rápido possível, afinal, educação infantil tem que ser tratada como prioridade”, disse Laércio.

