Lula imita Prestes

21/11/19 - 07:58:03

A caminhada pelo Nordeste, iniciada agora pelo ex-presidente Lula (PT), é uma tentativa de imitar a histórica Coluna Prestes (1925/1927). Ambas foram concebidas para plantar a rebeldia, instigar o povo contra o poder estabelecido. Os militares liderados pelo “Cavaleiro da Esperança” pregavam a derrubada do presidente Arthur Bernardes, o fim das elites agrárias e prometiam acabar com a miséria. Não conseguiram! A peregrinação do petista também vislumbra derrotar o governo Bolsonaro, porém a semelhança entre as duas marchas acaba por aqui. Na verdade, o principal alvo da comitiva do PT é peitar a Justiça, que condenou Lula à cadeia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Portanto, este cortejo vermelho deseja mesmo é arrebanhar um “exército popular” capaz de impedir o cumprimento da condenação do líder petista. O melhor dos mundos seria a absolvição do “Barba”. Em isto acontecendo, ele se candidata a presidente e ilustra o programa eleitoral com as imagens de sua caravana vermelha. Diferente de Carlos Prestes, que ao término da caminhada de 25 mil quilômetros se refugiou na Bolívia e, depois, na União Soviética, Lula pretende mesmo é escapar da prisão e voltar a governar o Brasil. Simples assim!

Pé de guerra

Alegando que o governo de Sergipe quer tirar direitos adquiridos dos professores, o sindicato da categoria realiza, hoje pela manhã, uma assembleia geral. Segundo o Sintese, os Projetos de Lei enviados pelo Executivo ao Legislativo mexe na carga horária e no triênio do educador. O governo nega as maldades denunciadas e jura que deseja apenas avançar na valorização do professor e garantir ao aluno o direito de aprender. Essa briga promete. Aff Maria!

Cabo destemperado

O vereador Cabo Amintas (PTB) soltou a verborragia pra cima do petista Camilo Lula. Tudo porque o parlamentar do PT foi contra homenagear os militares que mataram um traficante em Aracaju. O cabo acusou Camilo de defender bandidos, invasores de terra: “Nunca mais fale dos policiais que estão na rua defendendo gente de sua laia”, advertiu o destemperado Amintas. Aqui pra nós, o nível dos debates na Câmara de Aracaju já foi bem melhor. Crendeuspai!

Sonho de verão

Condenado a 11 anos de cadeia por crime eleitoral, o ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (PTC), alimenta o sonho de ser governador de Sergipe: “Um dia, o povo vai me buscar em casa para governar o estado”. Como o Congresso quer aprovar uma lei permitindo a prisão em 2ª instância, Sukita corre o risco de, antes de ser chamado para governar o estado, a Polícia bater na porta dele para levá-lo de volta à Penitenciária, onde esteve recolhido até a semana passada. Homem, vôte!

Grana presa

A Secretaria do Tesouro Nacional bloqueou o FPM de 19 municípios sergipanos que atrasaram o parcelamento de dívidas com a Receita Federal. Carmópolis, Carira, Laranjeiras, Gararu e Salgado estão entre os punidos com o bloqueio da grana. Caso não se “limpem” rapidamente com o Leão, estas prefeituras também não verão a cor da próxima parcela do Fundo de Participação dos Municípios, a ser depositado no final deste mês. Misericórdia!

Luto

Será às 10h de hoje, o sepultamento de José Canabrava de Mendonça, desportista, atleta, radialista e funcionário aposentado do Banco do Brasil. Seu corpo está sendo velado no Cemitério Colina da Saudade, em Aracaju, onde também ocorrerá o enterro. Com 86 anos completados hoje, Canabrava deixa cinco filhos e 14 netos. Descanse em paz, amigo!

Eleição anulada

Os vereadores de Itabaiana devem ir às urnas para eleger a Mesa Diretora da Câmara. É que a juíza Taiane Danusa Sande anulou a eleição realizada em 2017 e que elegeu Ivoni Lima de Andrade (MDB) como presidente do Legislativo serrano. A magistrada acatou o argumento do vereador Vaguinho de Vado (PR), de que o regimento da Câmara não prevê antecipação das eleições para a Mesa. Vixe!

Me dá um dinheiro aí

O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) pediu ao ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, recursos para obras em Aracaju. Levado a tiracolo pelo deputado federal Laércio Oliveira (Progressistas), Nogueira pleiteou a liberação de R$ 6,6 milhões para reformar 13 praças e fazer melhorias na Avenida Alexandre Alcino, no bairro Santa Maria. Acompanharam Edvaldo e Laércio, o deputado estadual Zezinho Sobral (Podemos) e o prefeito de Socorro, Padre Inaldo, que vai trocar o PCdoB pelo Progressistas. Marminino! ⠀

Fim da novela

A Proquigel Química vai assumir o controle da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), em Laranjeiras. O contrato de arrendamento será assinado, hoje, na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro. Em hibernação desde o ano passado, a Fafen deixou de produzir amônia e uréia, causando grande prejuízo à economia sergipana. Lideranças políticas de Sergipe vão participar da assinatura do contrato de arrendamento que garantirá a reabertura da Fafen. Melhor assim!

Soy contra tudo

Essa é da lavra da professora Rosa Maria Ferrão: Conta-se que, após o naufrágio do navio em que viajava, um anarquista conseguiu chegar a uma praia. Então, olhando em volta, dirigiu-se aos que o cercavam: “Hay gobierno? Se hay soy contra. Se no hay también soy!”. Danôsse!

Recorte de jornal

