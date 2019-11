Mundo SENAI abre as portas do conhecimento para a comunidade

21/11/19 - 08:23:50

Evento acontece nesta quinta e sexta-feira

Conhecimento é a chave para conquistar novos caminhos e alcançar o sucesso em todos os aspectos da vida. Mas para chegar a esse ponto, a busca tem que ser constante. Com o objetivo de apresentar as opções para que essa trajetória seja bem-sucedida, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) abre suas portas à comunidade para que conheçam a estrutura, tecnologia e didática que faz da Instituição, a melhor em educação técnica-profissionalizante da América Latina.

O Mundo SENAI acontece nos próximos dias 21 e 22 de novembro, em duas unidades em Aracaju (CETAF-AJU e CETCC) e na cidade de Estância (CETAF-EST), das 08h às 11h e das 14h às 17h. Na quinta-feira (21) a visitação acontece na unidade do SENAI CETAF-AJU, localizada no Distrito Industrial de Aracaju (DIA).

Na sexta-feira (22) a programação está voltada para a unidade do SENAI CETCC, localizada na rua Propriá, 201, no centro de Aracaju e na unidade do CETAF-EST na cidade de Estância.

A programação conta com apresentações de diversos projetos realizados pelos alunos com soluções ou inovações visando o segmento industrial, além de uma palestra e workshop sobre a Indústria 4.0, voltada para empresários, que acontece no dia 21 a partir das 14h, na unidade do SENAI CETAF-AJU. Durante a visitação, instrutores e alunos também irão mostrar os ambientes de sala de aula e laboratórios de setores como vestuário, eletrotécnica, automotiva, inovação, dentre outros.

O Mundo SENAI é a oportunidade para que as pessoas possam verificar ‘in loco’ a diversidade do portfólio de cursos oferecidos quanto à qualidade dos mesmos, fatores importantes para que o futuro aluno escolha com clareza o curso, e a profissão, que queira seguir. Com o evento, é colocado à disposição de alunos da rede pública e privada, pais, empresários e a sociedade em geral, todo o aparato que coloca as pessoas que estudam na Instituição num excelente patamar frente ao concorrido mercado de trabalho.

Unidade de Comunicação da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe – Unicom/FIES

Por Silas Santos