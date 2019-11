PROFESSOR BITTENCOURT ASSUME O COMANDO DO PCdoB EM ARACAJU

21/11/19 - 13:58:50

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) de Aracaju realizou na noite dessa quarta-feira, 20, mais uma conferência municipal, onde foi eleita a nova mesa-diretora do partido, que ficará à frente do diretório municipal da capital sergipana. O evento, que aconteceu no auditório do Sindicato dos Bancários de Sergipe, contou com a presença da secretária de Relações Institucionais e Políticas Públicas do PCdoB e ex-vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão; representantes políticos; membros do comitê municipal e líderes de movimentos comunitários, sindicais e estudantis de todas as partes de Aracaju.

Após uma ampla discussão sobre o cenário político municipal e nacional, ficou definido, por unanimidade, que o vereador licenciado do PCdoB, Antônio Bittencourt, assume a presidência do Comitê Municipal de Aracaju. Em sua fala, após o resultado do processo de escolha, Bittencourt reforçou o seu compromisso de atuar com o foco na reeleição do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB).

“Aprovamos as deliberações e o partido vai trabalhar firmemente na reeleição do candidato Edvaldo Nogueira, porque achamos que o prefeito tem dado uma grande demonstração de responsabilidade de gestão, de compromisso político com a cidade, sobretudo, com aqueles que mais precisam, que é a parcela da população mais pobre, porém, dando conta do todo. Um exemplo são as inúmeras obras que estão sendo realizadas e o grande número de obras que estão prestes a serem iniciadas pelos quatro cantos da capital sergipana. Com todo esse trabalho, a prefeitura vem garantindo mais dignidade e cidadania aos cidadãos aracajuanos. Queremos que todo esse trabalho seja dado continuidade”, disse.

Antônio Bittencourt pontuou, ainda, que o seu trabalho à frente do comitê também terá como objetivo a ampliação do partido. “Queremos ampliar a nossa bancada na Câmara Municipal. Atualmente, contamos com duas cadeiras, mas a ideia é fazer com que na próxima eleição tenhamos três vereadores eleitos. Estamos construindo chapas, filiando nomes, inclusive, apresentamos alguns nomes, com o intuito de fortalecer ainda mais o partido comunista em Aracaju”, complementou.

Durante o ato, Nádia Campeão reforçou que há a necessidade do partido se manter forte para as eleições municipais m. Em sua análise, o fortalecimento do partido e de toda esquerda será significativo para o embate no próximo pleito eleitoral.

“Eleger prefeitos e prefeitas progressistas é fundamental. A ideia é fazer com que possamos organizar e fortalecer a esquerda para mandar o nosso recado através dos resultados das eleições. O Nordeste é um exemplo para o país. É a região que vem mostrando que não aceita as imposições do governo. Tenho certeza que faremos bonito aqui em Aracaju e também em outras partes desta região incrível”, destacou.

A conferência contou com 250 delegados e 50 observadores. Fizeram parte da mesa da cerimônia a Nádia Campeão, representando o Membro do Comitê Central do PCdoB; Ivânia Pereira, presidente do Sindicato dos Bancários; Júnior Trindade, ex-presidente do Diretório Municipal do PCdoB de Aracaju; Adenilton Santana, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB/SE); Antônio Bittencourt, vereador licenciado e também presidente do Diretório Estadual e o vereador Isac Silveira.

Fonte e foto Pábulo Henrique