Professores da rede estadual entram em greve por tempo indeterminado a partir do dia 26

21/11/19 - 12:44:10

Os professores das escolas da rede estadual de ensino decidiram em assembleia realizada na manhã desta quinta-feira (21), paralisar as atividades por tempo indeterminado, a partir da próxima segunda-feira (26).

Isso por conta dos entendimentos do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe (Sintese) e o Governo do estado que interpretam de formas diferentes os efeitos que os projetos poderão causar.

Segundo o Síntese, o projeto que trata do triênio afeta educadores e educadoras que estão na ativa e também aposentados e aposentadas. Caso o projeto seja aprovado pelos deputados e deputadas pode acarretar uma redução salarial que pode chegar a 40% da remuneração.

Com relação a carga horária, o Síntese diz que se o projeto for aprovado só professores e professoras que têm 16 anos de serviço poderão continuar com o direito, caso tenha menos que isso, será revogado.

Já o Governo do Estado informou que encaminhou à Assembleia Legislativa dois projetos de Lei para apreciação dos deputados estaduais. “Em nenhum deles há discussão sobre retirada de triênio dos professores ou diminuição de salários dos servidores da educação. Para evitar interpretações indevidas, o Governo vai encaminhar uma emenda à Casa Legislativa”, diz o governo.