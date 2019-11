Record divulga nota e informa que Gugu está vivo

Em nota divulgada na noite desta quinta-feira (22), as equipes de comunicação de Gugu informaram que ele está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em observação, onde deve ficar durante 48 horas. Ao contrário do que foi divulgado por alguns veículos durante a tarde, ele está vivo e é acompanhado pela equipe médica local.

No momento da queda, Gugu, de 60 anos, estava acompanhado apenas de sua mulher, Rose Di Matteo. Um indicador da gravidade do acidente seria o fato de a mãe do apresentador, Maria do Céu Moraes Liberato, de 90 anos, ter embarcado às pressas para Orlando acompanhada de outros familiares. Segundo a assessoria, eles chegaram à cidade por volta das 19h30 para conversarem com os médicos.

Até agora, nenhum boletim médico foi divulgado. De acordo com os procedimentos do hospital, o primeiro registro sobre o estado de saúde do apresentador será divulgado na sexta (22), primeiramente à família de Liberato.

No último dia 4, Gugu foi vítima de uma fake news de mau gosto. Um hacker invadiu a conta do programa Power Couple Brasil no Instagram e anunciou a morte do apresentador, que a desmentiu imediatamente.

Gugu apresentou as últimas edições do reality show Power Couple Brasil e está à frente do Canta Comigo, na Record. O programa não sofrerá alterações após o acidente do apresentador, já que a segunda parte da semifinal e a final já estão gravadas.

Confira o comunicado divulgado pela assessoria do apresentador:

“Nesta quarta-feira, 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente (uma queda) em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação.

Gugu está na Unidade de Terapia Intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas.

Os familiares de Gugu chegaram a Orlando por volta das 19h30 desta quinta-feira e irão conversar pessoalmente com a equipe médica. De acordo com os procedimentos do hospital, somente amanhã, sexta-feira, um boletim médico será divulgado primeiramente à família.

Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos as manifestação de apoio. Voltaremos a informá-los. Contamos com a compreensão de todos.”

Carreira – Augusto Liberato iniciou sua vida artística como apresentador na TV, em 1981, com a versão paulista do programa Sessão Premiada, no SBT, a convite do próprio Silvio Santos. No ano seguinte, ele dividiu o comando do Viva a Noite com Ademar Dutra, Paulo Lopes, Paulo Barbosa e Jair de Ogum. Após algumas mudanças no formato, Gugu passou a comandar a atração sozinho e foi dirigido por Homero Salles.

Com o posto de apresentador consolidado, Liberato se inspirou no sucesso do grupo porto-riquenho Menudos e lançou, em 1984, grupos musicais do mesmo formato, como Dominó e Polegar. Ele era empresário dessas boy bands nos anos 1980.

Na década de 1990, Gugu comandou os dois programas pelos quais mais é lembrado: o Sabadão Sertanejo, que substituiu o Viva a Noite na grade do SBT, e o Domingo Legal. No dominical, que trazia atrações musicais e celebridades em provas ao vivo, além de quadros como a Banheira e o Táxi do Gugu, Liberato viveu o auge de sua carreira, travando uma guerra semanal com Faustão pela liderança.

Foi no Domingo Legal também que Gugu protagonizou um dos piores momentos de sua carreira: em 7 de setembro de 2003, o programa exibiu uma entrevista com dois supostos líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital). Dez dias depois, a Polícia Civil concluiu que a conversa com os integrantes da facção era falsa.

A edição de 21 de setembro do Domingo Legal foi suspensa a pedido do Ministério Público, que afirmou que o dominical teria feito apologia ao crime. Em seu depoimento, Gugu negou saber que a entrevista fosse armada e responsabilizou sua equipe de produção. Sua credibilidade, porém, foi muito abalada e a audiência do programa nunca mais foi a mesma.

O apresentador permaneceu na emissora de Silvio Santos até 2009, quando assinou um contrato de oito anos com a Record, com um salário de R$ 3 milhões, e comandou o Programa do Gugu. No entanto, ele deixou a emissora apenas quatro anos mais tarde, com baixos índices de audiência.

Em 2014, a Record e a GGP Produções, produtora de Gugu, anunciaram um acordo e, no ano seguinte, o apresentador voltou às telinhas para a primeira temporada de Gugu, que acabou no final de 2017. Depois disso, ele passou a comandar o Power Couple Brasil, no lugar de Roberto Justus, e também ficou à frente do Canta Comigo.

Apresentador e empresário, ele fez participações no cinema ao lado das apresentadoras Xuxa Meneghel e Angélica e do grupo Os Trapalhões. Gugu também se arriscou no mundo da música. Ele lançou um álbum infantil, em 2002, intitulado Gugu Para Crianças, com o hit Meu Pintinho Amarelinho.

Entre os prêmios que ganhou ao longo da carreira, estão um disco de ouro em 2002, 11 estatuetas do Troféu Imprensa, conquistadas entre os anos de 1982 e 2008, além do Troféu Internet em 2005.