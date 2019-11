Superintendente do CPAC ministra palestra para alunos de Direito da Unit

21/11/19 - 13:19:24

Na quarta-feira (20) o superintendente do Consórcio Público do Agreste Sergipano (Cpac), Evanilson Santana, esteve na Universidade Tiradentes (Unit) Campus Itabaiana, para ministrar uma palestra intitulada ” O CPAC e as Mudanças na Governança Pública Municipal em Sergipe”, durante um ciclo de seminários promovidos pela instituição com o tema “Direito, Estado e Governança”, direcionado aos acadêmicos do curso de Direito.

Na ocasião, Santana apresentou atividades desenvolvidas pelo Consórcio Público nos municípios consorciados do Agreste Sergipano.

“Tive a honrosa oportunidade de apresentar aos estudantes do curso de Direito da Unit Itabaiana, a importância da discussão da problemática dos resíduos sólidos em Sergipe e como o Consórcio vem auxiliando os municípios na coleta seletiva. Ademais, metas e estratégias do Cpac para garantir a efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos”, disse o superintendente.

