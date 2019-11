Superlotação não é provocada pelo Nestor Piva, diz gestor da unidade

21/11/19 - 07:53:31

O Centro Médico do Trabalhador, responsável por gestão na Unidadede Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva vem a público esclarecer [que apesar da superlotação] o trabalho de excelência e eficácia da equipe de funcionários (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc) prossegue normalmente.

E, assim foi nesta quarta-feira, 20.

Inclusive, percebido por todos que estavam presentes na unidade [pacientes e acompanhantes]. Por todo o dia, estava sendo disponibilizado 03 clínicos, 02 ortopedistas, 02 cirurgiões, 01 médico na estabilização, 01 médico acompanhando pacientes de observação e 01 médico de ultrassom. Ou seja, tivemos no Nestor Piva a disponibilização de 10 médicos na unidade.

“Ninguém sai do Piva sem ser atendido”, frisou Jória Dias (Gestora Administrativa).

O Centro Médico do Trabalhador lamenta a situação de superlotação provocada por outras unidades, ao tempo que trabalha com o propósito de promover a humanização na UPA, seja como forma de assistência prestada às pessoas, seja com o desenvolvimento de outras ações voltadas ao bem estar de todos os envolvidos no processo de saúde.

Durante os 10 meses da administração atual, já foram realizados mais de 150 mil atendimentos, recorde em comparação com meses anteriores.

Fonte e foto assessoria