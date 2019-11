Vereador diz que presidente do Confiança está usando o Clube para fazer política

21/11/19 - 18:00:01

As declarações feitas pelo presidente da Associação Desportiva Confiança, Hyago França, ao programa Inove Noticias, de que poderia ser candidato a vereador porque segundo ele, o Confiança precisa de um representante na Câmara Municipal de Aracaju, acabou gerando uma polêmica e deixou ao vereador Anderson de Tuca, irritado.

Na manhã desta quinta-feira (21), Anderson de Tuca afirmou que “ser candidato é natural, você pode ser, se tiver mais de 18 anos pode ser. Agora dizer que o clube não tem um representante é no mínimo indelicado. Quando o clube está num momento difícil, ai o vereador presta, o vereador é bom. Nos mobilizamos e toda a bancada conseguiu 100 mil com a prefeitura. Toda a bancada se reuniu e solicitou esse apoios e você de uma forma indelicada, usando o clube, porque ele está indo para os bairros, para poder dar fardamento, dar bola. Já foi no Santa Maria, no Santos Dumont e tudo isso usando a estrutura do clube”, denunciou o vereador em entrevista aos radialistas Kleber Alves e Alex Carvalho, no programa Inove Noticias.

Anderson de Tuca disse ainda que irá solicitar que o presidente Hyago França preste contas, já que, segundo o vereador “vamos levar ao Conselho para saber como ele está gastando esse dinheiro. Se ele estiver gastando com recursos próprios, que ele prove. Que não seja receita do clube, mas ele está usando da instituição, porque se esse projeto, o Dragão nos Bairros, não tem sentido. Eu quero saber quantos garotos ele está usando desses bairros?”, questionou Tuca.

Demonstrando irritação, Anderson de Tuca indagou sobre o “Dragão nos Bairros: “ou será que é apenas para pegar apoio das escolinhas de futebol e de seus respectivos membros. O nosso Objetivo é que o Confiança tenha crescimentos. Eu quero que pelo menos o Confiança permaneça na série B e quando a gente perde o nosso foco, esquecemos o bem maior e no caso dele que é o presidente do Confiança, é fazer com que o Confiança perca ainda mais”, desabafou o vereador.

Munir Darrage