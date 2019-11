VEREADOR EVANDO FRANCA RETORNA AOS TRABALHOS NA CÂMARA MUNICIPAL

21/11/19 - 05:09:55

Na manhã desta terça-feira, 19, o vereador Evando Franca (PSD) voltou a ocupar seu assento na Câmara de Vereadores de Aracaju após um período em que esteve ausente em razão de licença para tratamento de saúde. O parlamentar foi recebido por todos com muita satisfação e alegria por seu retorno.

Na abertura da sessão, o presidente da Casa [vereador Josenito Vitale, Nitinho (PSD)] ofereceu as boas-vindas destacando a importância do seu retorno para assumir suas funções parlamentares, para que continue a executar seu trabalho de luta em prol da comunidade aracajuana.

Na ocasião, Evandro agradeceu o apoio de todos nesse período em que esteve ausente, declarando que está de volta para exercer o mandato que foi concedido a sua pessoa pelo povo, sempre na busca de benefícios para a comunidade em geral.

“O próximo ano será um ano eleitoral, onde o nosso prefeito estará indo à reeleição. Eu também estarei novamente concorrendo ao cargo de vereador municipal, e se for da vontade de Deus e do meu povo estarei me reelegendo novamente. Muito obrigado a todos os vereadores e funcionários desta Casa que me apoiaram, que oraram, e que rezaram por mim”, concluiu.

Assessoria