Belivaldo reassume, trata sobre a reforma da Previdência e da greve anunciada pelo Sintese

22/11/19 - 22:10:16

O governador Belivaldo Chagas (PSD) retornou nesta sexta-feira (22) de São Paulo e reassumiu o Governo no período da tarde e, imediatamente após, reuniu-se com alguns secretários e técnicos para imediatamente atuar na questão da reforma da previdência e sobre a ameaça de greve do magistério, anunciada para segunda-feira (25).

Belivaldo Chaga já está encaminhando, na próxima semana, ao líder do Governo na Assembleia Legislativa, Zezinho Sobral (Podemos), o texto de emenda do projeto sobre o triênio dos professores, no qual mostra que não vai mexer no beneficio.

Como o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado de Sergipe (Sintese) já enviou ofício ao Governo comunicando da greve geral, mesmo com a afirmação de que o triênio não sofreria alteração, o governador autorizou o envio de documento à Justiça, na segunda-feira, pedindo a ilegalidade da paralisação.

O governador Belivaldo Chagas “lamenta profundamente” essa atitude do Síntese, porque prejudica os alunos em um período próximo ao final do ano, principalmente àqueles que se preparam para entrar na universidade.

Reunião com equipe – Logo após reassumir o mandato, Belivaldo Chagas reuniu com os secretários da Fazenda, Marco Antônio Queiroz, da Administração Geral do Governo, José Carlos Felizola, o secretário de Comunicação e do Turismo, José Sales Neto, e o procurador geral do Estado, Vinícius de Oliveira. Participou também um técnico da Sergipe Previdência.

Durante a reunião foram discutidos detalhes da reforma da previdência que será feita pelo Estado e que deve ser enviada à Assembleia Legislativa provavelmente na próxima semana, em razão, em razão de estudos e avaliação final do projeto por técnicos.

Na segunda-feira (25) o governador Belivaldo Chagas viaja a Salvador para reunião com o seu colega da Bahia, Rui Costa (PT), para reunião com a direção da empresa Proquigel Química S.A, que arrendo a Fafen de Sergipe e Bahia, por um período de 10 anos, renováveis pelo mesmo período. Belivaldo retorna à noite.