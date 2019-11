Censo Previdenciário pode ser realizado na capital e no interior

No interior, haverá atendimento em Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, Estância, Lagarto, Japaratuba, Nossa Senhora das Dores, Propriá, Gararu e Nossa Senhora da Glória.

Já está em curso o levantamento de todos os servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas, de todos os poderes e empresas públicas e fundações do Estado de Sergipe. A ação que está sendo realizada pelo Governo do Estado, por meio do SergipePrevidência, convoca os usuários para atualizarem seus dados funcionais e assegurar o recebimento de seus benefícios.

Polos localizados na capital e no interior atenderão a demanda das regiões em que estão instalados. Haverá atendimento na Diretoria de Educação de Aracaju (DEA) e na Secretaria de Estado da Administração, além da sede do SergipePrevidência. Alguns órgãos também estão atendendo seus servidores, a exemplo dos Tribunais de Contas e de Justiça e Ministério Público Estadual. O horário de atendimento em todas as unidades é das 7h às 16h30, de segunda a sexta-feira.

No interior, haverá atendimento em Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, Estância, Lagarto, Japaratuba, Nossa Senhora das Dores, Propriá, Gararu e Nossa Senhora da Glória. “É importante frisar a necessidade de agendamento prévio de todos que serão atendidos, pois assim o servidor ou segurado reserva uma data e local específico, e ainda garante que estará munido de todos os documentos necessários para efetuar o seu recenseamento”, completa José Roberto.

Não havendo unidade representativa no local onde reside, caberá ao servidor ativo, inativo, pensionista e demais segurados remeterem ao SergipePrevidência, por via postal com Aviso de Recebimento, foto com data atual, preenchimento do formulário que está disponível no site do SergipePrevidência (que deverá ser reconhecimento de firma em cartório), cópia autenticada da documentação exigida e comprovante de residência.

Quem mora fora do país deverá encaminhar ao SergipePrevidência foto com data atual, declaração original de vida expedida pela Embaixada ou pelo Consulado do Brasil no país onde tenha fixado sua residência ou domicílio, além de cópia autenticada dos demais documentos exigidos. Mais detalhes sobre o censo, endereço completo dos locais de atendimento e agendamentos podem ser obtidos na página www.sergipeprevidencia.se.gov.br/censo.