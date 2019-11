CONAB DOA CESTAS BÁSICAS PARA COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM SERGIPE

22/11/19 - 10:27:43

Será concluída nesta sexta-feira (22) a doação de cestas de alimentos operacionalizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) destinada a 14 comunidades quilombolas do estado de Sergipe. A ação vem ocorrendo durante toda a semana nos municípios de Canindé do São Francisco, Ilha das Flores, Laranjeiras, Poço Redondo, Própria, Riachuelo, Santa Luzia do Itanhy e Siriri.

Os alimentos foram retirados, em parceria com a Fundação Cultural Palmares, da unidade armazenadora da Conab em Itabaiana somando mais de 47 toneladas de produtos distribuídos em cestas básicas contendo leite em pó, açúcar, feijão, arroz, flocos de milho, farinha de mandioca e óleo de soja. A ação beneficiou cerca de 10.700 pessoas com a entrega de 2.149 cestas de 22 kg de alimentos cada.

A doação de alimentos executada pela Conab com recursos do Ministério da Cidadania, acontece por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com a compra de produtos da agricultura familiar para doação simultânea a grupos populacionais específicos em situação de vulnerabilidade social e insegurança nutricional.

Fonte Conab