CPTRAN PREENDE SUSPEITO POR RECEPTAÇÃO APÓS CONSULTA AO “ALERTA CELULAR”

22/11/19 - 12:43:15

A ROTTRAN, pelotão operacional da CPTRAN, flagrou na manhã desta sexta-feira (22) um cidadão portando um celular que, após consulta ao “alerta celular” da SSP/SE, foi constatado que o aparelho era roubado.

Os militares faziam patrulhamento no local quando viu a atitude suspeita do indivíduo e após a abordagem, Breno Santos Menezes, 22 anos, que estava com a posse do aparelho, recebeu a voz de prisão após constatada a irregularidade.

O caso foi levado para a delegacia apara os devidos procedimentos legais e assim que for encontrado o dono, o aparelho será devolvido ao mesmo através do cadastro feito no portal do ALERTA CELULAR.

Fonte e foto CPTRAN