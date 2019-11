Duas mulheres de Aracaju, executadas a tiros dentro de casa em Nossa Senhora de Dores

22/11/19 - 05:36:23

Continua aumentando o número de feminicídios em Sergipe. Mais duas mulheres foram assassinadas no interior do estado.

O crime foi registrado na noite deste quinta-feira (21) e as informações passadas por populares são de que duas mulheres, que seriam de Aracaju, foram assassinadas o[por volta das 22 horas no Conjunto Matadouro Velho, no município de Nossa Senhora das Dores.

Segundo populares, elas foram executadas com vários tiros, sendo que uma morreu dentro de casa e a outra tentou fugir, mas foi morta no quintal. Vizinhos dizem que foram ouvidos vários tiros, que teriam sido disparados por dois homens.

A população reclama que ligou para a polícia mas ninguém atendeu. Apenas a Guarda Municipal foi ao local, chegando por volta das 05:30 horas de hoje.

Até o momento não se sabe o motivo do assassinato.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado à noite mas até o momento não foi recolher os corpos, o que está causando revolta e reclamação por parte dos moradores da localidade que permanecem no local.

Por volta das 7 horas, a secretaria de segurança pública informou que o IML havia sido informado por volta das 05:00h de hoje e que foi encontrado drogas que teria sido consumido no local. Ainda segundo a SSP, há na cidade, uma disputa pelo comando do tráfico.

Matéria atualizada às 07:00h