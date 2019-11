Edvaldo a um passo do Progressistas

22/11/19 - 07:37:36

Não se surpreendam se o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, trocar o PCdoB pelo Progressistas do deputado federal Laércio Oliveira. Se o fizer, segue o amigo também comunista Padre Inaldo, prefeito de Socorro. Sob a alegação de que precisa trocar de partido porque o PCdoB não alcançou a cláusula de barreira nas eleições passadas, o reverendo já comprou a passagem com destino ao partido de Laércio. Há muito tempo, Edvaldo namora com o PDT do deputado federal Fábio Henrique, porém esbarra justamente na questão de Socorro. Ele não quer se indispor com Inaldo, candidato à reeleição, tendo como provável adversário justamente o líder pedetista. Percebendo essa dificuldade, Laércio passou a paquerar Nogueira abertamente. Esta semana mesmo, o botou a tiracolo e saiu pelos Ministérios, em Brasília, pedindo dinheiro para obras em Aracaju. Não fosse isso, o Progressista é aliado do governador Belivaldo Chagas (PSD) e possui musculatura partidária para encarar o PT, se este resolver peitar Edvaldo, lançando candidato próprio à Prefeitura. Portanto, depois do amor à primeira vista com o Progressistas, o PDT parece página virada no sonho político do prefeito. Mas, como política é uma caixinha de surpresa, só o tempo dirá se este namoro terminará em casamento. Marminino!

Final feliz

Acabou a novela da hibernação das Fafens de Sergipe e da Bahia. A Petrobras assinou, ontem, o arrendamento das duas fábricas de fertilizantes para a empresa Proquigel Química S.A. O contrato é de 10 anos, renováveis pelo mesmo período. Além das Fafens, estão incluídos na transação os terminais marítimos de amônia e ureia no Porto de Aratu, na Bahia. O negócio envolve a bagatela R$ 177 milhões. Juntas, as duas fábricas têm capacidade para produzir 3,1 mil toneladas/dia de ureia, além de amônia, gás carbônico e agente redutor líquido automotivo. Melhor assim!

Braços cruzados

Os professores da rede estadual vão entrar em greve a partir da próxima terça-feira. A paralisação visa protestar contra dois Projetos enviados ao Legislativo pelo governo de Sergipe. Embora a Secretaria da Educação negue, os educadores garantem que as proposituras extinguem vantagens da categoria como o triênio, por exemplo: “Pelos nossos cálculos, as propostas reduzirão os salários em até 40%”, afirma a presidente do Sindicato da categoria, professora Ivonete Cruz. Aff Maria!

De olho na Câmara

O presidente do Confiança, Hyago França, estaria de olho numa cadeira na Câmara de Aracaju. Quem pensa assim é o vereador Anderson de Tuca (PRTB). O parlamentar passou a suspeitar disso após ouvir o jovem cartola dizer que o clube proletário não tem um representante no legislativo da capital. Confiança de carteirinha, Anderson disse que Hyago tem todo o direito de se candidatar a vereador, porém não pode usar o Dragão do bairro Industrial como artificio para tal. Homem, vôte!

Primeiros da fila

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) e o fundador do PSL em Sergipe, empresário João Tarantela, prestigiaram o lançamento do partido Aliança pelo Brasil, novo brinquedo do presidente Jair Bolsonaro. Samuel torce que a legenda seja registrada oficialmente antes das eleições de 2020, para pular a cerca partidária sem o risco de perder o mandato. Já Tarantela quer uma nova sigla pra chamar de sua, depois que perdeu o comando do PSL em Sergipe para o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB). Danôsse!

Orai por eles

E o ex-governador Jackson Barreto (MDB) deu com os costados em Riachão do Dantas. Foi participar da missa e da procissão em louvor a Nossa Senhora do Amparo, padroeira daquele município. Ao lado da prefeita Simone de dona Raimunda (PCdoB) e da deputada estadual Maísa Mitidieri (PSD), Jackson manteve, durante todo o percurso, um olho na santa e o outro nos eleitores. Crendeuspai!

Visita de cortesia

O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) tirou um tempinho na agenda oficial para fazer uma visita de cortesia ao deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Foi saber como está a saúde do aliado, que se submeteu a uma cirurgia bariátrica recentemente. Como não poderia ser diferente, os dois passaram a maior parte do tempo falando de política e, naturalmente, sobre as eleições de 2020. Vixe!

Queimando dinheiro

O conselheiro do Tribunal de Contas, Clovis Barbosa, criticou o exagerado valor das diárias pagas por algumas câmaras de vereadores: “Há municípios que chegam a pagar R$ 1mil, o dobro da diária paga pela Câmara de Aracaju. Em alguns casos, vereadores ganham mais diárias que ministros de Estado”, frisou Clóvis. Segundo levantamento feito pelo Movimento Atitude Sergipe, somente 25 câmaras pesquisadas já gastaram este ano quase R$ 4 milhões em diárias. Só Jesus na causa!

Devo não nego…

Seis bancos vão promover, de 2 a 6 de dezembro, um mutirão para renegociação de dívidas. Os valores e as condições de pagamento serão definidos por cada banco, que vão desde o parcelamento e a troca por outra dívida, até descontos. Para atender um maior número de devedores, as agências ficarão abertas até às 20h. Participam do mutirão a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e Banrisul. E você, tá nessa? Cruzes!

Jogo eleitoreiro

E a vereadora Emília Corrêa (Patriota) anda preocupada com a demora da Prefeitura em concluir algumas obras na periferia de Aracaju. Ela também denuncia que essa lentidão termina encarecendo o empreendimento, devido aos sucessivos aditivos: “Só no Loteamento Moema Mary foram 27 aditivos, elevando o valor da obra em mais de meio milhão de reais”, reclamou. Segundo Emília, esse jogo de empurra-empurra tem fim eleitoreiro. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, em 7 de dezembro de 1963.