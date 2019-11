Fluxo de passageiros aumenta após início dos novos voos

22/11/19 - 12:27:43

Companhias aéreas afirmam que o aumento ocorreu entre os meses de setembro e outubro

Desde o anúncio da chegada de novos voos em Aracaju, a realidade do Aeroporto Santa Maria tem mudado. A conquista do Governo do Estado, que foi possibilitada por causa da diminuição no ICMS do querosene de aviação, vem mostrando uma melhora no setor turístico do estado de Sergipe.

Além da notável presença de turistas pelos pontos turísticos do estado, os dados da Infraero comprovam um aumento no fluxo de passageiros nas companhias aéreas. Em setembro, o número total de passageiros foi de 77.645, enquanto no mês de outubro houve um aumento de 12.069, totalizando 89.742 passageiros.

O secretário de Turismo e Comunicação Social, Sales Neto, atribui o crescimento recorde de passageiros de setembro para outubro às campanhas de divulgação realizadas pelo Governo e ao incentivo dado às companhias aéreas. “Tudo isso só é possível graças aos esforços do governador Belivaldo Chagas, que diminuiu o ICMS do querosene de aviação, e possibilitou a implantação de novos voos, demonstrados por esses números, como um verdadeiro sucesso. Com a exposição estratégica dos nossos atrativos turísticos em shoppings e feiras de eventos, aliados à chegada da alta estação, temos expectativas de que os números continuem a crescer e Sergipe se torne um dos principais destinos escolhidos pelos turistas,” comemora Sales Neto.

Companhias aéreas

A Gol Linhas Aéreas adicionou um novo voo, após o estabelecimento do acordo, e o vôo que operava em três dias, passou a ser todos os dias da semana, saindo de Sergipe às 04h20 e às 16h55, e com capacidade entre 180 e 188 passageiros. Na primeira semana em que o voo foi ampliado para funcionar durante toda a semana, a ocupação foi de 90%. Já a LATAM, acrescentou mais um voo para Guarulhos, contabilizando atualmente dois voos, com saída às 03h20 e às 14h45, com capacidade para 188 passageiros, durante seis dias da semana.

Foto: Arthuro Pagannine