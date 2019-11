Apresentador Gugu Liberato morre em hospital de Orlando

22/11/19 - 21:23:15

O apresentador Gugu Liberato, da TV Record, teve morte cerebral nesta sexta-feira (22) aos 60 anos de idade após sofrer um acidente em casa nos Estados Unidos. O apresentador embarcou para Orlando, onde sua mulher e filhos moram, na última terça-feira (19).

Ele foi internado nesta quinta-feira e iria ficar em observação em um hospital local durante 48 horas. O blog de Amaury Jr. informou que Gugu caiu de uma altura de 4 metros ao subir para arrumar o ar-condicionado de sua casa em Windermere, nos arredores de Orlando, onde morava com a família.

A informação da morte era dada como certa desde as 16h desta quinta-feira, mas a assessoria de imprensa do apresentador seguiu negando até que os familiares dele chegassem ao hospital. A confirmação só saiu oficialmente nesta sexta (22).

De acordo com fontes de Quem, a mãe e a mulher de Gugu estavam muito abaladas. Dona Maria do Céu, mãe dele, chegou ao hospital de cadeira de rodas e foi vista constantemente com as mãos na cabeça, em estado de choque, na recepção do hospital onde o filho segue internado.

Segundo amigos do apresentador, Gugu já estava respirando com ajuda de aparelhos e a decisão de desligar os aparelhos seria do filho, pois ele não era casado no papel com Rose Miriam. João Augusto, seu primogênito, por já ter 18 anos já podia tomar a delicada decisão. Os familiares tinham até 48 horas para decidir e, depois disso, o desligamento dos aparelhos poderia ser feito pelo hospital após dois laudos médicos.

No dia 4 de novembro, Gugu chegou a desmentir nas redes sociais um boato de que teria morrido após sofrer um infarto. “Pessoal, alguém publicou que eu tive um infarto. É FAKE, tá? Estou muito bem, obrigado”, escreveu no Twitter.

Gugu, batizado Antonio Augusto Moraes Liberato, nasceu em São Paulo em dia 10 de abril de 1959 e é filho de Augusto Claudino Liberato, um caminhoneiro, e Maria do Céu Moraes, uma lavadeira. Ele tem três filhos, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, 15, frutos de seu casamento com Rose Miriam.

O acidente de Gugu -Gugu caiu na quarta-feira (20) de uma altura de cerca de 4 metros. Ele estava no sótão de sua casa em Windermere, nos arredores de Orlando, arrumando o ar condicionado, quando o piso, que era de gesso, cedeu, e o apresentador caiu no chão da cozinha, lesionando a cabeça dos dois lados. Rose de Matteo, mulher de Gugu, estava em casa no momento do acidente e ajudou a socorrê-lo.

Em um primeiro momento, a assessoria de imprensa afirmou apenas que ele ficaria em observação por 48h, e depois confirmou-se que o estado de saúde era, na verdade, grave. Em nota oficial divulgada na noite de quinta-feira, foi informado que Gugu estava internado em estado grave na UTI.

Familiares que moram no Brasil embarcaram para os Estados Unidos na manhã da quinta-feira (21), entre eles Maria do Céu, de 90 anos, mãe do apresentador. Por volta das 19h30 (horário local), eles chegaram a Orlando para acompanhar de perto a evolução do quadro de saúde de Gugu. Muito abalada, ela chegou em uma cadeira de rodas, e foi recebida por Rose.

Carreira – Um dos maiores apresentadores de televisão do Brasil, Gugu começou a carreira aos 14 anos como assisente de palco do Silvio Santos. Ele foi contratado após enviar dezenas de cartas para a emissora sugerindo diferentes programas para a emissora.

Ele chegou a cursar Odontologia na cidade de Marília, no interior de São Paulo, mas largou o curso para investir na carreira de seminarista.

Em 1981, Gugu estreou como apresentador no SBT à frente do Sessão Premiada. Ao longo de quase três décadas na emissora, comandou programas como Viva a Noite, Sabadão Sertanejo e Domingo Legal, esse último por quase 17 anos. Sucesso nos anos 1990 e 2000, foi onde surgiu o quadro Banheira do Gugu, um de seus mais famosos e que lançou celebridades como Solange Gomes e Nubia Oliiver.

Em 2009, foi contratado pela Rede Record, onde passou a comandar o Programa do Gugu, que durou cerca de quatro anos. Na emissora, ele também apresentou uma temporada do reality show Power Couple Brasil em 2018, além do programa de talentos Canta Comigo, que iria ao ar até o dia 4 de dezembro.