Inova + Sergipe é lançado com projetos em andamento

22/11/19 - 13:04:32

Foi lançado em cerimônia realizada no Hotel Sesc Atalaia, pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, o projeto Inova + Sergipe, atividade focada no desenvolvimento da economia através da evolução dos processos de tecnologia e inovação, com objetivo de transformar a realidade econômica do estado até o ano de 2030, promovendo geração de emprego e renda para a população, atuando nas diversas áreas do setor produtivo do estado.

O projeto foi lançado com a presença de mais de 200 profissionais das áreas afins do setor de tecnologia e inovação, interessados em participar do projeto, empreendedores com startups em desenvolvimento por meio do programa Centelha, apoiado pelo projeto, e autoridades a exemplo da governadora do Estado em exercício, Eliane Aquino. A apresentação dos trabalhos do projeto foi feita pelo coordenador do Inova + Sergipe e coordenador da Câmara Empresarial de Tecnologia e Inovação do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Roger Barros. Atualmente são 101 projetos em desenvolvimento por meio da ação do Inova + Sergipe.

“Já temos 1 ano trabalhando, fazendo todo o planejamento estratégico e ações em paralelo. Este não é um movimento de entidades, mas sim um movimento da sociedade, um movimento que transpassa o tempo. A grande preocupação nossa é dar continuidade a esse projeto, pois é muito importante para as gerações futuras do nosso estado”, disse.

Roger destacou a atuação das startups sergipanas que estão participando do programa Centelha, sendo que 23 projetos receberão financiamento no total de 1.2 milhão de reais para acelerarem seu desenvolvimento e serem colocadas em atividade. Roger lembrou que a conquista dos recursos foi uma somação de forças entre o Inova + Sergipe e o Governo do Estado, que deu certo. Além disso, existem outros editais que estão em captação para financiar a aceleração de novas startups.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, deputado Laércio Oliveira, valorizou a potencialidade do projeto em transformar para melhor a realidade da economia sergipana. Ele disse que Sergipe tem uma grande propensão para se tornar um dos grandes polos de novas tecnologias no Brasil, devido à qualidade profissional e inventiva dos empreendedores do setor de inovação.

“O Inova + Sergipe será muito importante para a produção de riqueza, renda e para a geração de emprego, ou seja, para a atração de investimentos. As riquezas, e o conceito de riqueza mudou muito, e as vezes uma boa ideia ou quase sempre uma boa ideia é transformada em um patrimônio incalculável, onde circula milhares de dólares”, comentou.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, O Inova + Sergipe concentra cabeças pensantes que estão direcionadas para o desenvolvimento do estado e os resultados estão cada dia mais visíveis, com realizações como a conquista desse edital. A inovação em várias áreas é o meio para promover a transformação social, não somente na tecnologia, mas no agronegócio, comércio, serviços, levando novos projetos e ações para estimular a produtividade e geração de emprego e renda.

“Nós temos cabeças maravilhosas, jovens e adultos que pensam a inovação, que pensam a tecnologia, mas que precisam se comunicar de alguma forma para descobrir onde estão os outros polos, onde eles possam se unir para serem mais fortes. O meu papel é construir esse ambiente, e eu tenho certeza de que, a partir daqui o Inova + Sergipe não vai ser mais o mesmo. Se ele já vinha acontecendo de alguma forma muito positiva, ele vai ser muito maior, porque eu sei que muita gente vai ajudar”, afirmou.

