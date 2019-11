LAÉRCIO COMEMORA O CRESCIMENTO DOS POSTOS DE TRABALHO EM SERGIPE

22/11/19 - 05:12:54

O Ministério da Economia divulgou através da Secretaria de Trabalho os resultados da evolução de emprego no mês de outubro em Sergipe. O estado mantém a tendência de crescimento nos postos de trabalho com carteira assinada pelo segundo mês seguido, com a criação de 2.684 novos empregos, segundo os dados do CAGED.

A atividade produtiva que mais gerou empregos no estado foi a Indústria, que elevou sua massa trabalhadora em 1.155 novos empregos em outubro. O setor de Serviços mantém seu ritmo acelerado de crescimento, gerando 773 novas vagas. A Agropecuária cresceu em 264 novos empregos, o comércio elevou o contingente de trabalhadores com 229 contratações. Já a Indústria Extrativa Mineral e Serviços de Utilidade Pública apresentaram um tímido crescimento, com 36 e 14 novos empregos, respectivamente. O setor de Administração Pública foi o ponto fora da curva de crescimento, não obtendo resultado positivo, nem negativo, com saldo zero.

Outubro é o segundo mês consecutivo que o mercado de trabalho sergipano apresenta crescimento em todas as atividades do setor produtivo. O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, deputado Laércio Oliveira, comemorou o resultado e destacou que a elevação na contratação de trabalhadores é o resultado do processo de recuperação da economia no estado. A elevação do número de trabalhadores foi de 0,95%.

“Pelo segundo mês seguido temos muito o que comemorar. Temos 2.684 motivos, assim como tivemos 3.477 motivos de alegria no mês de setembro. São 6.161 novos empregos com carteira assinada em Sergipe em dois meses. Essa é uma excelente notícia que devemos comemorar, pois é um sinal claro de que nossa economia está crescendo novamente, pois o indicador de emprego é o que permite termos mais receita circulando nas empresas do comércio, já que são novos consumidores assalariados dentro do mercado. Isso é muito bom para Sergipe”, disse Láercio Oliveira.

O período corrente dos últimos doze meses está sendo marcado pelo setor de Serviços que segue na liderança disparada com 2.046 novos empregos. O Comércio ocupa a segunda colocação, com 261 postos de trabalho criados entre outubro de 2018 e outubro deste ano. Já no período do ano corrente, entre janeiro e outubro, o setor de Serviços disparou com 2.894 novos empregos gerados. As cidades que mais geraram empregos no estado foram Aracaju, com 839 vagas, Nossa das Dores, com 724 novos empregos e Laranjeiras, com 611 novos trabalhadores inseridos no mercado.