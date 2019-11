MINISTÉRIO PÚBLICO SOLICITA ESCLARECIMENTOS DE DENÚNCIA FEITA PELA AMESE

22/11/19 - 16:46:08

A Associação dos Militares do Estado de Sergipe (mese), representada pelo seu presidente, compareceu ao Ministério Público de Sergipe para verificar qual medida havia sido tomada acerca de denúncia realizada pela AMESE sobre a situação de insegurança no Hospital Nestor Piva.

Foi dado conhecimento à associação de que o promotor Manoel Cabral Machado Neto, pela segunda vez, oficiou a Secretaria Municipal de Saúde para que adotasse as sugestões encaminhadas pela AMESE.

“Quem frequenta o hospital Nestor Piva sabe do que estamos falando. Já denunciamos na mídia televisa, no rádio e até agora nenhuma providência foi tomada. Acreditamos que o Ministério Público conseguirá fazer com que a prefeitura adote as sugestões realizadas pela AMESE e dê mais segurança aos frequentadores e funcionarios do hospital”, foi o que registrou o presidente da entidade, o sargento Jorge Vieira.