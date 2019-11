Momento difícil da imprensa

22/11/19

A imprensa, de uma forma ampla, passa por um momento muito complicado. Mesmo que pareça saudosismo, os jornais impressos reduziram suas tiragens e começam a emagrecer com redução de página Isso não vem acontecendo em pequenas cidades, também nas metrópoles. Percebe-se a absoluta falta de tesão por um jornalismo com amplas reportagens e notícias daquelas que saem do forno logo após a impressão em rotativas velozes. Os jornais se reduziram às notícias de “ontem”, quando o leitor tem pressa por fatos que aconteceram hoje, agora.

As emissoras de rádio – em todo o Brasil – têm programas ensimesmados, que giram ao redor do umbigo de quem faz comentários pouco interessantes para a comunidade. A notícia não parece mais o objetivo maior, mas a opinião de quem nem sempre pensa o que o povo concorda e admite. Nesse ponto os noticiários das emissoras de televisão ganham de “barbada”. É que os repórteres vão onde a notícia está e a leva ‘in natura’ ao telespectador. Ao vivo até. Não dá para avaliar o que “acontece com coração e mente” de cada profissional que burila a informação.

Retornando aos jornais, eles não estão conseguindo a forma ideal de vencer a internet e seu poder instantâneo de chegar ao leitor. E vêem a publicidade rarear. E sem o insumo maior de cada edição, os impressos vão minguando, mesmo que uma camada significativa da sociedade ainda goste de manuseá-los, inclusive pela manhã nos banheiros. Os jornais conseguiram sobreviver às emissoras de rádio e TV, mas capengam com as redes e grupos sociais. Simples: a notícia não acontece mais ‘ontem’. É agora! Já. Hoje! Nesse momento.

Um detalhe: os investidores já não têm mais certeza do retorno de suas publicidades. Há necessidade de se avaliar isso, porque talvez não compense o valor pela tiragem. E isso é uma verdade em todo o Brasil. Uma provável saída seria a troca do matutino pelo vespertino. Uma edição que circule por volta das 17 ou 18 horas vai chegar às mãos do leitor que retorna do trabalho e pode folheá-lo em casa à noite. Um detalhe: as notícias passam a ser do dia e não de ontem.

Além disso, fazer retornar às pautas bem elaboradas, às reportagens exclusivas e a volta às redações dos profissionais, além das coberturas setoriais, bons editoriais, análise para priorizar matéria que será manchete e todo um trabalho para por o jornal nas ruas. Não se tem mais repórter policial, político, de cidade, de interior, de economia e até de Governo, para elaboração de material isento e dentro de um manual de redação, que hoje alguns consideram obsoletos.

É preciso fazer retornar bons jornais. São eles que fazem à história. Trocar todo esse movimento em torno da notícia pela facilidade de informações soltas via internet, pela checagem do fato como aconteceu. A notícia via redes e grupos é descompromissada com a verdade e diretamente vinculada ao prazer das consequências provocadas por seu teor mentiroso e falso, que mira a moral, dignidade e honestidade de pessoas que, quem a produz, simplesmente não gosta ou pretende desmoralizar por motivos fúteis e torpes.

Conversa com Edvaldo

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) esteve com os prefeitos Edvaldo Nogueira (de Aracaju) e Padre Inaldo (de Socorro), na quarta-feira, em Brasília. Entre um compromisso e outro, conversaram sobre política.

*** Laércio sugeriu a Edvaldo que acompanhasse Inaldo na filiação ao PP, mas o prefeito de Aracaju insiste que tende a se filiar ao PDT.

Sem conversas

Edvaldo foi convidado para ingressar no PDT em janeiro deste ano, pelo presidente regional Fábio Henrique. Chegou a se animar, mas ainda não se definiu.

*** Até hoje não voltou a conversar com Fábio e tem cancelado encontros com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.

Samuel e o Aliança

O deputado estadual Capitão Samuel viajou ontem de Salvador à Brasília para assinar a lista de criação do partido criado pelo presidente Bolsonaro, “Aliança pelo Brasil”. Logo depois retornou à Capital baiana onde participa do congresso da Unale.

*** Estiveram na criação da Aliança e assinaram a lista João Tarantela, Valdir Viana e o assessor Valdir [de Capitão Samuel].

Escrito nas estrelas

O vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, disse que “estava escrito nas estrelas o que iria acontecer… Bolsonaro determina que Moro investigue o porteiro que denunciou o ‘Sr. Jair’ e a casa 58”.

*** Marcio ironiza: “o porteiro mudou o depoimento e a culpa é do mordomo”.

*** Ontem pela manhã ele participou da reunião do diretório nacional do PT com a presença do Lula, Dilma e Haddad.

Vergonha total

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) acha que o avanço do julgamento do caso Coaf só escancara cada vez mais o uso político do STF.

*** – Toffoli não foi capaz de justificar minimamente a liminar em favor de Flávio Bolsonaro e as tentativas de obter ilegalmente milhares de dados sigilosos. Vergonha total!

Mil processos

A conselheira Susana Azevedo (do TCE) atingiu quarta-feira mil processo julgados em menos de um ano. Disse que, “com isso, buscamos o exercício de um controle externo com agilidade e qualidade, iniciando um novo ciclo nesta Corte de Contas”.

*** – Ao primeiro momento, poder-se-ia pensar em marco numérico, mas na verdade é uma nova face do controle externo que estamos almejando, além de motivar bastante à equipe, disse a conselheira.

Mais célere

Susana Azevedo acredita que em 2020 não atingirá esse número de processos julgados porque “só estaremos com os processos do ano, mas possibilitará a atuação do Controle Externo tempestivo, em tempo real, contemporâneo”.

*** – Contribuiremos para a verificação mais célere quanto à regularidade da autuação dos gestores, evitando a continuidade de práticas irregulares e lesivas ao patrimônio público, revelou.

Gilmar em conversas

O deputado estadual Gilmar Carvalho está conversando com alguns partidos para se filiar, caso seja permitido sair do PSC.

*** A tendência é Gilmar se acomodar na legenda que oferecer melhores condições para ele disputar a Prefeitura de Aracaju, o que está correto.

*** Em conversas de bastidores, há quem admita que o deputado radialista não terá aval do TRE para deixar o PSC.

Espera conversa

O ex-prefeito de Nossa Senhora do Socorro, José Franco (sem partido), vai conversar segunda-feira com o presidente regional do DEM, José Carlos Machado.

*** A tendência de Zé Franco é filiar-se ao partido, embora diga que vai esperar uma conversa com o governador Belivaldo Chagas.

Principal nome

O PSB não para de se mover para montar estrutura sólida para disputar a Prefeitura de Aracaju no próximo ano. O principal nome para candidato é o do ex-deputado federal Valadares Filho.

*** O partido pretende formar uma aliança forte e convergente, de oposição ao prefeito Edvaldo Nogueira.

Meio engessado

O deputado federal Bosco Costa (PR) acha que o Congresso está “meio engessado e não consegue um entendimento com o Governo.

*** Para ele, a equipe do Governo Bolsonaro “não é ruim, mas as coisas não acontecem e o País não anda”.

Rio São Francisco

Bosco Costa lamenta que o Rio São Francisco esteja agonizando e não se adote providências: “deixam tudo como se nada estivesse acontecendo”, reclama.

*** Adverte que se o São Francisco morrer “quem vai sofrer somos nós nordestinos”.

Ministro acata tese

O ministro Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça, acatou a tese da desembargadora Iolanda Guimarães, do Tribunal de Justiça de Sergipe.

*** Em sua tese a desembargadora defendeu “a legalidade da remoção por permuta de escrivães judiciais para a atividade notarial e registral”.

