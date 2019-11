“NÃO DESMERECI A HISTÓRIA DE NINGUÉM”, DIZ PRESIDENTE DO CONFIANÇA, HYAGO FRANÇA

22/11/19 - 10:35:28

Hyago França, presidente do Confiança, tomou como surpresa as declarações feitas pelo vereador Anderson de Tuca (PRTB), o acusando de usar o clube proletário para fazer política. O vereador usou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju para fazer essa ilação, dizendo que o dirigente usa o time para se oportunizar em uma candidatura política.

O presidente lamentou a fala do vereador e disse não entender o porquê dessa afirmação. “É algo descabido, pois o trabalho que fazemos no clube vem desde 2014, quando assumi a vice-presidencia do Confiança. Quem torce de verdade e frequenta o Sabino sabe disso”, comentou Hyago. Para o dirigente, o vereador Anderson de Tuca apenas quis criar polêmica com o intuito de se promover.

“Ele só quis fazer estardalhaço, mas sem necessidade. A Câmara de Vereadores tem 24 cadeiras e a decisão de quem deve ou não ocupa-las cabe ao povo. Deverão ter centenas de candidatos na próxima eleição, então por que a preocupação? Os vereadores com bons serviços deverão ser reeleitos. Ele não deveria ter preocupação com candidaturas além da dele”, criticou.

“Não desmereci a história de ninguém. Apenas pontuei em uma entrevista recente sobre a importância de ter um vereador do Confiança na CMA. Coisa que não tem, já que o próprio vereador, em um discurso inflamado e destemperado, assegurou que nunca pediu votos à torcida proletária”, completou.

Em seu discurso, Anderson de Tuca afirmou ainda que conseguiu levar recursos para o clube, inclusive em 2014 quando, segundo ele, teria conseguido R$ 180 mil para o Dragão do Bairro Industrial. Hyago rechaça essa afirmação. “O Confiança nunca recebeu. Até hoje, o cheque simbólico de dois metros permanece lá”, criticou.

Sobre as críticas feitas ao Projeto Dragão nos Bairros, o dirigente azulino lembrou que a ação existe desde 2017, primeiro ano de mandato do presidente. “Não é algo que criamos agora”, destacou. Hyago lembrou que o vereador Anderson de Tuca é atualmente conselheiro do Confiança e que, com essas afirmações, apenas depõe contra a imagem da agremiação.

“Os problemas do clube devem ser resolvidos internamente, sem que a instituição seja exposta e maculada. E ele, como conselheiro, deveria se preocupar ainda mais em preservar isso. Não é de política que estamos falando, e sim do nosso Confiança”, finalizou Hyago.

