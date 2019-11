No próximo sábado, dia 30 de novembro, tem passeio ciclístico em Aracaju

22/11/19 - 18:20:35

Quem curte pedalar tem um compromisso no próximo dia 30, sábado da outra semana à tarde: o 1º Passeio Ciclístico de Qualidade de Vida, promovido pelo Centro Universitário Estácio de Sergipe, de onde será dada a largada com destino à Orla de Atalaia. Quem estuda na Estácio pode se inscrever pelo Sistema Acadêmico do Aluno e com isso ganhará horas de atividades complementares. A inscrição para o público externo pode ser feita no site http://inscricoes.bike.

Durante todo o percurso os participantes serão conduzidos por Neivaldo Diniz e orientados pelo experimentado Grupo de Bike Entre Amigos do Pedal. Antes da largada, prevista para às 15h, os ciclistas contarão com apoio dos cursos de graduação da Estácio com orientação técnica e alimentar, alongamento e aferição da pressão arterial. As mulheres terão direito a sessão de maquiagem. Os participantes seguirão pelas Avenidas Francisco Porto e Beira Mar até chegarem à Orla de Atalaia. Após hidratação, retornarão ao Centro Universitário Estácio de Sergipe pela coroa do meio, com chegada prevista para às 17h.

da assessoria