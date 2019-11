Papai Noel e Família Urso convidam para um passeio especial, nesta sexta-feira

22/11/19 - 07:02:33

Nesta sexta-feira, 22, o RioMar Aracaju promove um passeio encantador pelos corredores do shopping, ao lado do Papai Noel, da Família Urso e os personagens que compõem a linda decoração natalina do RioMar. A concentração para o evento acontece na Praça de Eventos Rio, às 18h30. Com o tema ‘Papai Noel e os Ursos na Floresta’, a parada vai percorrer os quatro cantos do shopping espalhando a magia e o brilho do Natal entre todos os visitantes. Música, coreografias, alegria e muitas fotos serão a tônica da noite. Reúna a família e os amigos e não perca este momento ao lado do Papai Noel e da Família Urso. Com certeza você vai se emocionar!

Serviço

O que? Desfile ‘Papai Noel e os Ursos na Floresta’, com Papai Noel e da Família Urso no Riomar Aracaju

Quando? dia 22 de novembro, às 18h30

Onde? Praça de Eventos Rio, no RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouvêia, 400 – bairro Coroa do Meio

Acesso e classificação etária: livre

Da assessoria RioMar Shopping