PMA abre segundo lote de inscrições para Corrida Cidade de Aracaju na segunda, 25

22/11/19 - 07:47:41

A partir da próxima segunda-feira, dia 25, está aberto o segundo lote de vagas para a Corrida Cidade de Aracaju 2020, evento realizado pela Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria Municipal de Juventude e Esporte (Sejesp). As inscrições estarão disponíveis a partir das 7h e poderão ser feitas no site Central da Corrida (www.centraldacorrida.com.br).

Abertas na terça-feira (19), as inscrições para as duas mil vagas do primeiro lote da 37ª edição da Corrida Cidade de Aracaju esgotou em apenas três horas. O anúncio da data da competição foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira e pelo secretário municipal da Juventude e do Esporte, Antônio Hora Filho, no Centro Administrativo da Prefeitura de Aracaju.

Uma das novidades da 37ª edição desta importante corrida de rua é o aumento do quantitativo de vagas, que passou de 4 mil para 5 mil vagas, e também a divisão em três lotes para melhor organização das inscrições. De 2016 até aqui, a Corrida já aumentou o público em quase 200%. A popularidade se deve ao sucesso de organização e o crescimento do fomento esportivo municipal.

“Estamos alertando aos corredores a respeito da data e do horário de liberação do segundo lote, para que aqueles que ficaram de fora possam se inscrever e garantir a participação na Corrida Cidade de Aracaju”, destaca o diretor de planejamento da Sejesp, Sérgio Luiz.

Para outras informações sobre a Corrida Cidade de Aracaju 2020, contatar a Sejesp pelo (79) 3222 – 1332 ou perfil da Secretaria no Instagram @sejesp.

Fonte e foto assessoria