PMA executará esquema segurança especial durante final de campeonato de futebol

22/11/19 - 14:02:48

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), manterá esquema preventivo de segurança na Orla da Atalaia, no próximo sábado, 23. A região, com histórico de manifestações após campeonatos de futebol, receberá ação estratégica da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), que também reforçará a segurança nos terminais de integração.

A operação ocorrerá de forma preventiva na ocasião em que haverá a partida de futebol entre Flamengo e River Plate. De maneira integrada ao plano de segurança, a Superintendência de Transporte e Trânsito (SMTT) definiu um esquema de trabalho para garantir a organização do tráfego de veículos e segurança viária na avenida Santos Dumont.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida destaca os cuidados que estão sendo adotados para evitar transtornos. “A atuação da Guarda Municipal será estratégica, assim como ocorre durante outros eventos, na capital. Atuamos de forma integrada para proporcionar maior tranquilidade aos aracajuanos”, reforçou.

De acordo o diretor geral da GMA, o subinspetor Fernando Mendonça, as equipes estarão em atenção às demandas que possam surgir. “Há uma preocupação pois, historicamente, torcedores se deslocam para essa região para comemoração de grandes títulos de campeonatos. Então, a Guarda Municipal estará reforçando a segurança no Terminal da Atalaia, em função do aumento do fluxo de pessoas que estarão se deslocando para a Orla, assim como no Terminal do D.I.A.”, pontuou o diretor geral da Guarda Municipal de Aracaju.

O subinspetor Fernando Mendonça acrescenta que viaturas estarão posicionadas em pontos estratégicos e haverá equipes em apoio a atuação dos agentes de trânsito. “O grupo de motopatrulhamento da Guarda vai estar disposto, também, no percurso, auxiliando os agentes de trânsito nos isolamentos das vias, como também nos terminais de integração”, indicou.

Para o evento, o secretário Luís Fernando pede tranquilidade por parte dos torcedores. “Aproveitamos para conclamar os torcedores que aproveitem a festa de forma desarmada, literalmente, e também de espírito, para que tenhamos uma noite tranquila e preservando a integridade de todos”, finalizou.

Foto André Moreira

AAN