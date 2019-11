POLICIAIS DO BPRP AGEM RÁPIDO E EVITAM QUE HOMEM COMETESSE SUICÍDIO NA BARRA

22/11/19 - 09:45:15

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha, evitaram no final da noite desta quinta-feira (21), na Barra dos Coqueiros, na Ponte Construtor João Alves, que um homem cometesse suicídio, após o mesmo pular da ponte para o rio.

Os militares do BPRp realizavam radiopatrulhamento pela Barra dos Coqueiros, quando em deslocamento pela ponte Construtor João Alves, visualizaram uma motocicleta com o capacete jogado no chão.

Diante da situação, que chamou a atenção dos radiopatrulheiros, os policiais perceberam que um homem se encontrava agarrado a grade da ponte, prestes a saltar no rio com o intuito de cometer suicídio.

Os militares se aproximaram do homem e começaram a conversar e a acolher o rapaz, que momentos depois começou a demonstrar que desistiria de saltar da ponte.

Em certo momento, o homem escorregou e acabou caindo no rio. Neste momento, dois abnegados policiais do Batalhão de Radiopatrulha desequiparam-se, entraram no rio Sergipe e nadaram até o homem que se afogava, socorrendo-o e conduzindo-o, até um barco de pesca que encontrava-se próximo.

O homem que encontrava-se desacordado recebeu os primeiros socorros e outros dois policiais realizaram técnicas de reanimação, que fizeram o rapaz despertar.

Os radiopatrulheiros solicitaram ainda a presença do corpo de Bombeiros e do SAMU que com brevidade chegaram ao local e deram continuidade aos primeiros socorros e encaminharam o homem ao Hospital de Cirurgia para a adoção das demais medidas.

Foto BPRp

Colaboração soldado Oliveira Filho