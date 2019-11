Ponte sobre rio Japaratuba será interditada nesta sexta-feira

22/11/19 - 13:50:23

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Sedurbs, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, DER, juntamente com a Defesa Civil Estadual fez, na manhã de hoje, 22, uma vistoria na ponte que fica sobre o rio Japaratuba, na rodovia SE-100, município de Pirambu, litoral Norte do Estado.

Depois de avaliar a situação da ponte ficou decidido que será feita, hoje à tarde, a interdição preventiva da ponte para garantir a segurança de quem transita pelo local.

Segundo o coordenador Estadual da Defesa Civil, Cel Alexandre Alves, a interdição será feita imediatamente. “Durante a vistoria feita hoje, em conjunto com DER, a empresa de consultoria contratada, o engenheiro do município de Pirambu, percebemos que houve o comprometimento dos pilares, por isso decidimos pela interdição para garantir a segurança dessas pessoas que passam por aqui diariamente. Isso não significa dizer que vai haver um colapso de imediato. Uma empresa foi contratada para fazer as correções das patologias identificadas”, explica.

Os serviços de recuperação da ponte já começam a ser feito a partir da próxima segunda-feira, 25, e devem durar uma média de 180 dias. O Diretor-Presidente do DER, Ancelmo Souza, disse que a licitação foi feita no mês passado e hoje foi assinada a ordem de serviço para início imediato da obra. “Vamos sinalizar a área ainda hoje e a recuperação dos pilares já começa no próximo dia útil. A empresa vai quebrar a parte danificada de concreto, limpar e reforçar a ferragem e voltar a concretar. Isso deve demorar uns três meses. Feito isso vamos liberando o trafego, mesmo continuando os serviços em outras partes da ponte”, detalha

A interdição tem o apoio da Prefeitura Municipal de Pirambu. Segundo o engenheiro civil do município, Manoel Neto, será feito um trabalho em conjunto com o estado para sinalizar o local e colocar as barreias. “Tem que ser feito essa interdição para garantir a segurança das pessoas. Serão colocadas barreiras de proteção para ninguém entrar no local, nem pedestres, para prezar o máximo possível das pessoas”, disse.

Rotas alternativas para os motoristas:

Para quem está saindo de Barra dos Coqueiros e quer chegar em Pirambu deve ir até o entroncamento de acesso ao Porto de Sergipe, dobrar a esquerda no sentido da BR 101, entrar em Japaratuba e de lá se dirigir até Pirambu;

Para quem sai de Aracaju, a melhor opção para chegar em Pirambu é ir direto pela BR 101 até Japaratuba e de lá voltar para Pirambu;

Saindo de Pirambu é o inverso, a opção é ir até a BR 101 e retornar para Aracaju;

Quem for para a Barra dos Coqueiros, pega à via direita em Maruim e volta pela Rodovia do Porto saindo no município de Barra dos Coqueiros.