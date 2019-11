Presidente da Somese recebe Troféu Destaque Solidário da AMO

22/11/19 - 15:08:43

O presidente da Sociedade Médica de Sergipe (Somese), Dr. José Aderval Aragão, foi um dos homenageados na manhã dessa quinta-feira, 21, pela Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) recebendo o Troféu Destaque Solidário 2019 pelo apoio nas ações da Instituição. Na ocasião, estiveram reunidas pessoas assistidas, voluntários, colaboradores e parceiros em comemoração dos 23 anos de fundação.

Em seu discurso, o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, afirmou que se sentiu muito honrado em receber o Troféu Destaque Solidário 2019, uma homenagem de uma instituição tão séria e que presta um serviço fundamental à população carente. “Estendo esse troféu à Sociedade Médica de Sergipe e aos estudantes de Medicina, com os quais aprendo a motivar e a ser motivado constantemente”, agradeceu Dr. Aderval.

A assistente social e presidente-voluntária da AMO, Conceição Balbino, explicou que ao longo desses 23 anos, muita gente os ajudou a construir lindas histórias de superação. “Não somos e nem fazemos nada sozinhos. A homenagem de entrega desse troféu é só um gesto simbólico de reconhecimento e de gratidão para cada um que ajuda a fortalecer a missão institucional da AMO. A Somese e o médico José Aderval Aragão são grandes parceiros nossos e merecem nossos reconhecimentos”, enfatizou a presidente da AMO, Conceição Balbino.

Sobre a AMO

A Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, cuja missão é prestar assistência social em oncologia sem discriminação de raça, sexo, credo e idade, abrangendo crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Fundada em Aracaju, no dia 21 de novembro de 1996, a Associação foi inicialmente formada por voluntários e profissionais de saúde que atuaram no centro de oncologia do Hospital de Cirurgia. Ao longo dessas mais de duas décadas, milhares de famílias já foram acolhidas na luta contra o câncer.

Hoje, mais de 100 voluntários e cerca de 60 trabalhadores remunerados se somam diuturnamente em diferentes frentes (gestão voluntária, administração, serviços assistenciais e de saúde, projetos sociais, captação de recursos, campanhas e eventos) para fortalecer e desenvolver a missão institucional.

Os dados registrados a partir de 2009, em um sistema próprio e informatizado da organização, dão conta hoje de 4.992 pessoas já beneficiadas indiretamente, de 24.960 pessoas beneficiadas indiretamente, de 195.903 atendimentos realizados pelos serviços multidisciplinares.

De 136.363 refeições servidas, de 74.465 medicamentos fornecidos, de 38.067 materiais hospitalares entregues, de 17.425 fraldas descartáveis, 15.166 cestas básicas liberadas, de 11.155 hospedagens liberadas na Casa de Apoio Anna Garcez, mantida há duas décadas pela AMO.

Só em 2019, a Associação alcançou até o momento 2.926 pessoas carentes com câncer, 27.168 atendimentos realizados, 16.993 refeições servidas, 1.425 hospedagens na casa de apoio e 572 novos pacientes cadastrados, uma média de 51 novos pacientes por mês.

Fonte: AMO

Matéria: Maraisa Figueiredo

Foto: Divulgação