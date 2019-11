“SUPERFATURAMENTO EM OBRAS PÚBLICAS É UMA MARCA DESSA GESTÃO”, DIZ VEREADORA

22/11/19 - 14:16:50

Pauta em vários jornais locais, o superfaturamento e escândalo com o dinheiro público, feito na atual gestão municipal por meio de aditivos em obras de infraestrutura foi destaque no pronunciamento da vereadora Emília Corrêa (Patriota) na Câmara de Vereadores.

“Só no ‘Loteamento Moema Mary’, Bairro Dom Luciano, foram 27 aditivos totalizando mais de ‘meio milhão de reais’ para urbanização de 23 ruas. O prazo de entrega da obra venceu há dois anos (agosto de 2017) e, simplesmente, parou! Ou seja, o dinheiro, inicial estabelecido no contrato não foi utilizado para este fim. Resta saber para onde foi. Isso, para mim, não tem outra definição se não for brincar com o dinheiro público”, declarou Emília.

Ao expor os valores dos aditivos e as obras vencidas na CMA, a vice líder da oposição na Casa, enfatizou que esse jogo de ‘empurra empurra’ tem fim eleitoreiro. “Estão usando o sofrimento do povo para fins eleitorais. Uma estratégia da velha política. Só não ver quem não quer. A parte boa disso tudo é saber que o povo acordou, que não está mais caindo em qualquer balela, pois é nítida a falta de planejamento e de intenção”, declarou.

Foto César de Oliveira

Por Andrea Lima,