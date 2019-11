TRÂNSITO NA AVENIDA MELICIO MACHADO SERÁ MODIFICADO NO SÁBADO, 23, A PARTIR 17 HORAS

22/11/19 - 09:56:14

A CPTRAN, órgão da Polícia Militar, preocupada com o trânsito na região do mosqueiro e av Inácio Barbosa(antiga José Sarney), vias que dão acesso as praias de Aracaju, reforçará o policiamento de trânsito nos principais pontos estratégicos da região, visando combater a criminalidade e coibir condutores de veículos a ocasionarem acidentes de trânsito.

30 policiais por dia e 10 viaturas estarão de prontidão a partir das 17 horas do sábado até a manhã de domingo atuando de forma ostensiva nas duas rodovias, onde será feito um bloqueio do trânsito na região.

Quem quiser ir para a festa que ocorrerá na região do sitio do Terêncio, a ODONTOFANTAY, terá a Melicio Machado como opção e ao retornar para a capital, utilizará a AV INACIO BARBOSA ( ANTIGA SARNEY) , pois a MELICIO MACHADO SERÁ SENTIDO ÚNICO DURANTE TODO O EVENTO ( SENTIDO ARACAJU- MOSQUEIRO), a partir das 17 horas.

A operação LEI SECA será bastante enfatizada em todas as blitz feitas pela CPTRAN, CABENDO A CADA CIDADÃO A CONSCIENCIA DE QUE SE FOR DIRIGIR, NÃO BEBA.

“O objetivo dessa operação é justamente coibir a criminalidade e principalmente os acidentes de trânsito durante a ODONTO FANTASY e as aglomerações diante da final da libertadores da américa, onde teremos muitas pessoas nesta região tradicionalmente”, afirma o Cap. Silveira, COMANDANTE DA CPTRAN.

A CPTRAN também terá neste período, equipes de atendimento de acidentes com vitimas lesionadas ou fatais durante 24 horas, podendo sere acionadas através do 190, o CIOSP DA SSP.

Fonte CPTRAN