TRT REALIZARÁ CAMINHADA EM PROL DO TRABALHO SEGURO E CONTRA TRABALHO INFANTIL

Na manhã do próximo sábado, 23/11, o TRT da 20ª Região (TRT20) realizará evento com o tema “Trabalho Seguro, Sim. Não ao Trabalho Infantil”. A ação foi organizada conjuntamente pelos gestores dos Programas “Trabalho Seguro” e “Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem”, desembargadores Thenisson Santana Dória e João Aurino Mendes Brito, respectivamente.

O evento, que será aberto ao público e incluirá caminhada, distribuição de cartilhas educativas, atividades lúdicas e de interação com o público, tem o objetivo de conscientizar e sensibilizar a sociedade quanto à importância de promover o trabalho de forma segura e combater continuamente o trabalho infantil.

A iniciativa atende a dispositivos normativos, quais sejam: a Resolução Nº 96/CSJT, de 23 de março de 2012, que institucionalizou, no âmbito da Justiça do Trabalho, o Programa Trabalho Seguro; e o Ato Nº 419/CSJT, de 11 de novembro de 2013, que instituiu o Programa de Combate ao Trabalho Infantil no âmbito da Justiça do Trabalho.

PROGRAMAÇÃO

8h30 – Concentração

Praça Fausto Cardoso

9h – Caminhada

Saindo da Praça Fausto Cardoso até o Mercado das Flores, pelo Calçadão da Rua João Pessoa (com faixas, panfletagem e distribuição de cartilhas, camisetas e bonés).

10h30 – Chegada ao Mercado da Flores

Ginástica laboral e orientação postural;

Barraca de leitura e atividades lúdicas; e

Distribuição de lanche.

11h – Encerramento do Evento