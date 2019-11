ZEZINHO: RETOMADA DA FAFEN É UMA VITÓRIA DE LARANJEIRAS E DE SERGIPE

22/11/19 - 06:18:36

Deputado participa de ato de assinatura de arrendamento e reafirma compromisso com o povo sergipano

Após uma incansável luta, diversas mobilizações, reuniões com Câmaras Municipais e gestores de municípios do Vale do Cotinguiba e do Japaratuba, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, para participar do ato de assinatura do contrato de arrendamento da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) – unidade Sergipe e Bahia.

O consórcio formado pelas empresas Unigel e Proquigel será o responsável pela retomada das atividades da unidade situada em Laranjeiras, promovendo a geração de empregos, renovação do parque de misturadores e de transportadores de Pedra Branca.

“Tive a honra de testemunhar e ver o resultado da nossa luta de dois anos. Estou muito feliz! O momento é importante e comemoro com todos os moradores do Vale do Cotinguiba e do Japaratuba, com as famílias, trabalhadores, vereadores, prefeitos e todo o estado de Sergipe que somaram conosco para não perdemos a Fafen“, celebrou Zezinho Sobral.

Com o retorno da Fafen, Sergipe voltará a ser referência na produção de fertilizantes que dão competitividade na agricultura familiar e no agronegócio no Brasil e no mundo. “A Fafen é fundamental para economia. A unidade voltará a produzir Sulfato de Amônio. Podemos agora ter esperança de ver Sergipe se destacar na produção de fertilizantes e no desenvolvimento”, complementou o deputado.

O processo de licitação para o arrendamento das fábricas de Sergipe e da Bahia foi aberto no mês de abril e a proposta recebida no último dia 11 de novembro. “Tive a oportunidade de conversar com os proprietários das empresas e ficamos esperançosos com os novos tempos de produção desta importante fábrica. A Fafen de Sergipe é estratégica e necessária para o desenvolvimento do país. A assinatura do termo de arrendamento foi um momento auspicioso, especial, uma conquista importante para Laranjeiras e Sergipe”, reforçou Zezinho Sobral.

O presidente do Conselho da Unigel, Henry Slezynger, explicou que ideia do grupo é reativar a fábrica de Sergipe. “O Brasil importa cerca de dois milhões de toneladas de sulfato de amônio. Portanto, há um amplo espaço para a unidade sergipana funcionar e produzir”, afirmou.

Bandeira defendida

Desde o início de 2018, quando a Petrobras anunciou o fechamento tanto da fábrica de Sergipe quanto a da Bahia, alegando perdas no setor de fertilizantes, o deputado estadual Zezinho Sobral mostrou-se preocupado com a situação e foi ativo na defesa da permanência da unidade sergipana. Ainda em 2018, iniciou um movimento junto às Câmaras de Vereadores dos municípios do Vale do Cotinguiba e do Vale do Japaratuba (em um total de 6 câmaras) que fizeram uma sessão conjunta com o governador Belivaldo Chagas para defender a Fafen, os empregos e os interesses de Sergipe.

A fábrica iniciou as operações em 1982 e, desde então, produz fertilizantes nitrogenados para agricultura e pecuária, uréia, sulfato de amônio, ácido nítrico, gás carbônico e hidrogênio. Com o início dos trabalhos à época, abriu portas para os avanços em Sergipe, a exemplo da instalação do Terminal Portuário Ignácio Barbosa, no município de Barra dos Coqueiros, a construção da adutora do Rio São Francisco, entre outros.

Ao iniciar o mandato na Assembleia Legislativa em 2019, Zezinho Sobral reafirmou o compromisso com a reabertura da Fafen, participando de diversas reuniões na Petrobras, com membros do Governo Federal, visitando a unidade e debatendo a pauta com os parlamentares sergipanos e baianos.

“A Fafen-SE tem capacidade para produzir até 300 mil toneladas de sulfato de amônio por ano, exportando para todo o mundo. Este produto é importante para a agricultura. Com o retorno da fábrica, a cadeia produtiva que depende da empresa estará renovada e Laranjeiras e todo o Vale do Cotinguiba estarão fortalecidos, especialmente quem depende da unidade, a exemplo das misturadoras de fertilizantes aportadas na região, as transportadoras que empregam milhares de pessoas, etc. Foi gratificante ver que todos os esforços valeram a pena e pude participar deste momento e representar Laranjeiras e todo o estado de Sergipe”, concluiu Zezinho Sobral.

Participaram da solenidade o deputado federal Laercio Oliveira e o senador Alessandro Vieira.

Fonte e foto assessoria