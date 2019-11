BOMBEIRAS DE SE COMPÕEM EQUIPE GOIANA CAMPEÃ DOS JOGOS ACADÊMICOS

23/11/19 - 09:29:45

A 35ª edição reúne, desde o dia 17, 850 cadetes e alunos a oficial das 27 unidades da Federação

Nesta sexta-feira (22), a equipe de futsal feminino do Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar do estado de Goiás consagrou-se campeã na 35º edição dos Jogos Acadêmicos das Polícias e Bombeiros Militares (JAPBM) do Brasil. O evento segue até amanhã (23), no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, em Brasília.

O time, que conta com duas representantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado De Sergipe, Valeska Cabral e Joana Andrade, venceu todas as partidas, confirmando o ouro na manhã de hoje, após vitória contra a e equipe de cadetes da Polícia Militar do Estado do Maranhão, com um placar de 12 a 0, com três gols da Cadete Cabral.

Jogos Acadêmicos

A 35ª edição reúne, desde o dia 17, 850 cadetes e alunos a oficial das 27 unidades da Federação. Eles representam as Academias do Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Maranhão, Goiás, Alagoas, Ceará, Mato Grosso, Espírito Santo e Distrito Federal, na disputa de diversas modalidades. São elas: futebol de campo (masculino), futsal (masculino e feminino), vôlei (misto), basquete (masculino), judô (masculino e feminino), atletismo de campo e de pista (masculino e feminino), natação (masculino e feminino), xadrez (misto), cadete de aço (masculino e feminino), orientação (masculino e feminino) e tiro prático policial (misto).

Fonte e foto assessoria